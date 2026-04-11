Trump mécht Menacen an Iran stellt Conditiounen

Déi geplangt Friddensgespréicher tëscht den USA an dem Iran am pakistaneschen Islamabad riskéieren an d‘Box ze goen.
Update: 11.04.2026 08:07
© AAMIR QURESHI/AFP

Scho virun den éischte Reuniounen am Laf vum Weekend attackéieren sech déi zwou Krichsparteie verbal. D‘Positioune leie wäit auserneen.

Den US-President Donald Trump huet Menacen a Richtung Iran geäussert, sollten d‘Negociatioune scheiteren. D‘Militärschëffer géife mat de beschte Waffen an der beschter Munitioun beluede ginn, sot hien an engem Interview mat der New York Post. Sollt keen Deal zustane kommen, géife se agesat ginn. Den Trump huet vun engem gewaltegen Neistart vum Krich geschwat.

Den Iran stellt iwwerdeems Konditiounen. De President vum Parlament Mohammad Baqer Ghalibaf an den Ausseminister Abbas Araghchi fuerderen e Waffestëllstand am Libanon. US-Sanktioune géint iranesch Verméige missten opgehuewe ginn, soss géifen d‘Gespréicher guer net ugoen.

D‘USA wëlle 15 Punkten duerchkréien, dorënner eng staark an dauerhaft Limitatioun vum iraneschen Atomprogramm. Den Iran huet een 10-Punkte-Plang. Natierlech spillt och d‘Strooss vun Hormus eng wichteg Roll. Fir d‘USA sollen den US-Vizepresident JD Vance, de Spezialbeoptraagten Steve Witkoff an dem Trump säin Eedem Jared Kushner verhandelen.

Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet iwwerdeems den Appell u béid Parteie gemaach, dës Chance ze notzen. Washington an Teheran sollte sech Méi ginn, fir de Konflikt dauerhaft ze begruewen.

Ein 15-Jähriger hat an einer Schule in der Ortschaft Ancenis im Westen Frankreichs am Freitag mit einem Küchenmesser auf eine gleichaltrige Mitschülerin eingestochen und das Mädchen dabei schwer verletzt.
Die Astronauten der Artemis-2-Mission sind nach der erfolgreichen Mond-Umrundung zurück auf der Erde. Die Orion-Raumkapsel mit der vierköpfigen Crew an Bord landete wie geplant vor der kalifornischen Küste im Pazifischen Ozean.
De libaneesesche Premierminister Nawaf Salam (r.) nieft dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres (r.)
(FILES) OpenAI CEO Sam Altman attends a talk session with SoftBank group Chairman and CEO Masayoshi Son in Tokyo on February 3, 2025.
