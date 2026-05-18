RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Krich am IranTrump mécht weider Drock op den Iran, nees Loftattacken op d'Arabesch Emirater

RTL Lëtzebuerg
Den Iran-Krich steet dann och nach op der Dagesuerdnung vum Treffe vun de Finanzminister vun de G7-Staaten.
Update: 18.05.2026 06:59
US President Donald Trump
© AFP

Den US-President Trump mécht weider Drock op den Iran. Déi lescht Propose vun Teheran bei de Friddensverhandlunge wiere fir d'Poubelle. D'Zäit géif lafen. A wann den Iran net virumécht, géif Näischt méi vum Land iwwreg bleiwen, esou den Trump op Truth Social. Dernieft huet den Trump mam israeelesche Premier Netanjahu telefonéiert, deen ënnerstrach huet, dat Israel op all Zenario preparéiert wier. Israeelesche Medien no wier d'Arméi vum Land och an héchster Alarmbereetschaft a géif just op eng Decisioun vun den USA waarden.

Nees Dronenattack op Arabesch Emirater

Iwwerdeems goufen d'Arabesch Emirater nees vun Dronen attackéiert. Dobäi wier et och zu engem Feier an engem Atomkraaftwierk komm. D'Sécherheet vun der Anlag wier awer garantéiert. Vu wou Drone koumen, gouf net präziséiert. Zanter dem Ufank vum Iran-Krich goufen d'Emirater awer schonn vun iwwer 3.000 iraneschen Rakéiten an Drone viséiert.

Iran-Krich Thema bei G7-Sommet

Den Iran-Krich ass dann och e Sujet zu Paräis bei der Reunioun vun de G7-Finanzminister. D'Vertrieder vun de siwe grousse westlechen Industriestaate wäerten iwwert den ekonomeschen Impakt vum Konflikt diskutéieren. Awer och iwwert Ukrain-Hëllefen, Ofhängegkeet vun Matière Première, Inegalitéiten am Welthandel an de Kampf géint Terrorismus a Kriminalitéit.

Am meeschte gelies
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
22
Sonndesinterview mam Bob Scholtes
“Wann s de wierklech eppes wëlls erreechen, da weess de, wat s de ze dinn hues”
Video
Fotoen
2
Decisioun an nächste Wochen
Ass Lëtzebuerg d'nächst Joer beim ESC a Bulgarien derbäi?
Audio
73
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
Zwee Fäll zu Esch
Alkoholiséierte Mann gehäit Glas op Serveuse an eng Messerattack an engem Buttek
Weider News
Die Zahl vollstreckter Todesurteile ist laut Amnesty International so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden die meisten Todesurteile den Aktivisten zufolge in China vollstreckt, gefolgt vom Iran und Saudi-Arabien.
Meescht Doudesurteeler a China, Iran a Saudi-Arabien
Zuel vu weltwäiten Exekutiounen op héchstem Stand zanter iwwer 40 Joer
Noen Osten
Israel kontrolléiert iwwer d'Hallschent vun der Gazasträif
D'Dompteurin Carmen Zander mat engem vun hiren Tigere bei engem Optrëtt an engem Zirkus am Joer 2015.
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
Fligeraccident zu Mannheim
Police schwätzt vun enger "Explosioun"
De Logo vun der däitscher Bunn op der Haaptgare zu Berlin
Traunstein a Bayern
Zuch huet misste wéinst Brandgefor evakuéiert ginn
Ufank Mee huet een zu LA 4,45 US-Dollar fir eng Galloun (1,09 Euro pro Liter) missten ausginn. Esou deier war de Bensinn zanter 4 Joer net méi.
USA
Ausnamereegel fir russesch Pëtrol ass ausgelaf
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.