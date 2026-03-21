D’NATO-Alliéierter sinn Feiglingen. Dat seet den amerikanesche President Trump. D’NATO-Partner wéilte sech net bedeelegen un der Sécherung vun Pëtrolsexporter aus der Strooss vun Hormus. Ouni d’USA wier d’NATO een Tiger ouni Zänn. Elo, wou de Kampf am Iran bal eriwwer wier, géinge si sech awer bekloen iwwer ze héich Pëtrolspräisser.
Dem Donald Trump no stéingen d’USA am Iran dann och kuerz virdrun, hir Ziler z’erreechen. Dozou gehéieren dem amerikanesche President no déi komplett Zerstéierung vun der iranescher Rakéitefäegkeet an hirer Verdeedegungsindustrie. Donieft d’Eliminéierung vun hirer Marinn an hirer Loftwaff. An et géing och drëm goen, sécherzestellen, dass den Iran ni an de Besëtz vun Atomwaffe kënnt. Wann een all dës Ziler bis erreecht hätt, kéint een ufänken, d’Attacken op den Iran och ze reduzéieren. Iwwerdeems verlageren d’USA weider Truppen an den Noen Osten.
Groussbritannien huet den USA dann elo och erlaabt, hir Militär-Stëtzpunkte komplett ze benotzen. Virdrun war dat just fir Verdeedegungszwecker vun der Strooss vun Hormus. Teheran huet dat net gutt opgeholl a London direkt gewarnt, dass dat wäert Konsequenzen hunn.