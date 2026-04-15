D’Presidentin vun der EU-Kommissioun Ursula von der Leyen huet sech fir eng eenheetlech europäesch Approche ausgeschwat, wann et dorëms geet, Mineuren online ze schützen.
“Et ass eis Flicht, eis Kanner an der Online-Welt ze schützen, genee wéi mir et och an der Offline-Welt maachen. Fir dat effikass ze maachen, brauche mir eng eenheetlech europäesch Approche.”, sou d’EU-Cheffin e Mëttwoch bei der Presentatioun vun der Altersverifikatiounsapp vun der EU. D’Plattforme kéinte fir d’Verifikatioun vum Alter vun hiren Notzer einfach op des App zeréckgräifen, sou dass et elo an dëses Saach keng Excusë méi géif ginn.