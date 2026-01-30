RTL TodayRTL Today
Phishing-Bedruch a Geldwäsch Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert

An enger internationaler Enquête konnt eng Schlësselpersoun identifizéiert ginn, déi verdächtegt gëtt, Phishing-Aktiounen organiséiert an zu Lëtzebuerg Money Mules rekrutéiert ze hunn.
Update: 30.01.2026 15:28
D’Persoun gouf zu Dubai festgeholl an um Donneschdeg u Lëtzebuerg ausgeliwwert – eng Première mat de Vereenegten Arabeschen Emirater – an ass elo an Untersuchungshaft.

Eng zweet verdächteg Persoun an deem Dossier ass grad wéinst enger anerer Saach fir 12 Joer am Prisong, ma wier och Deel vun där Grupp vu Jonken, déi fir dee Bedruch responsabel ass.

PDF Schreiwes Phishing

Bis elo si méi wéi zéng Affer mat engem Gesamtschued vu ronn 113.000 Euro bekannt. D’Ermëttlunge lafen weider. D’Autoritéite warnen nach eemol virum Weiderginn vu perséinlechen a banktechneschen Donnéeën a weisen drop hin, datt och Money Mules strofrechtlech verfollegt ginn.

Parquet deelt mat
Fënnef presuméiert "Money Mules" festgeholl
Money Muling
40 Leit lescht Joer verhaft, Schued läit bei iwwer 10 Milliounen Euro

92
