RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bericht vum "Spiegel"USA wëllen NATO-Bäiträg däitlech reduzéieren

AFP, iwwersat vun RTL
Engem Bericht vun der däitscher Zeitung "Spiegel" no wëllen d'USA hir militäresch Bäiträg zur NATO an Zukunft däitlech reduzéieren. E Vertrieder vum US-Defenseministère hätt déi aner alliéiert Staate bei enger Reunioun zu Bréissel doriwwer informéiert.
Update: 26.05.2026 18:12
Die USA wollen einem Medienbericht zufolge ihre militärischen Beiträge zur Nato deutlich reduzieren. Die Kürzungen sollen unter anderem US-Kampfjets, Kriegsschiffe, Drohnen oder Tankflugzeuge betreffen, berichtete der "Spiegel".
© AFP/Archiv

Washington géif an Zukunft "erhieflech manner militäresch Schlësselfäegkeete bereetstellen", heescht et. Vun de Kierzunge betraff wieren ënner anerem "US-Kampfjetter, Krichsschëffer, Dronen oder Tankfligeren".
D'Zuel vun de Kampfjette soll ëm een Drëttel reduzéiert ginn, U-Booter wëllen d'USA iwwerhaapt net méi bereetstellen.

Schonn zanter méi laangem fuerdert Washington, datt Kanada an aner europäesch Partner méi Responsabilitéite bei der Defense vum NATO-Territoire iwwerhuele sollen. Nieft dem rezenten Ofzuch vun US-Truppen aus Europa, gehéiert dozou och e sougenannte "burden shifting", also eng Laaschte-Verlagerung bei de Kommando-Strukturen an de militäresche Fäegkeeten.
Déi elo gemellte Reduzéierunge géife sech op de sougenannten "Nato Force Model" bezéien, dee beschreift, wéi ee Land der NATO am Asazfall wéi séier wéi vill Zaldoten a militäresch Geräter zur Verfügung stellt.

D'NATO selwer huet sech bis ewell net zu de konkreeten Angabe geäussert. Vertrieder vun de Partner-Staaten hätte sech bei der Reunioun e Freideg iwwer "zukünfteg Bäiträg" zum Nato Force Model ausgetosch, esou d'Spriecherin vun der Defense-Allianz Allison Hart. An der Vergaangenheet hätt et eng "iwwerméisseg Ofhängegkeet" vun Zaldoten a Fäegkeete vun den USA ginn. En Vue vun den erhéichten Defenseausgaben an Europa a Kanada, kéint sech "d'Balance vun der Responsabilitéit" allerdéngs verlageren.

Am meeschte gelies
Zu Buggenhout an der Belsch
Véier Doudesaffer, dorënner zwee Kanner, bei Accident tëscht Schoulbus an Zuch
Video
Gréiwemaacher
Mann, deen an d'Musel gesprongen ass, huet net iwwerlieft
Déidlechen Accident
22 Joer al Motocyclistin no Accident am Mëllerdall gestuerwen
Hëtztwarnung bleift fir ganzt Land
Temperature kënnen en Dënschdeg bis op 33 Grad klammen
Trotz Wafferou
USA gräifen iranesch Rakéitebasen a Minne-Schëffer un
21
Weider News
Ukrain-Krich
Privat Loftofwier an der Ukrain
Video
0
Bei israelischen Luftangriffen sind im Gazastreifen nach Angaben der von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens sieben Menschen getötet worden.
Gazasträif
Op d'mannst 7 Doudeger no israeeleschen Attacken
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
Nach mehreren Raketentests in den vergangenen Monaten hat Nordkorea laut der südkoreanischen Armee unter anderem eine ballistische Kurzstreckenrakete ins Gelbe Meer abgefeuert. Insgesamt seien "mehrere Geschosse" gestartet worden.
Tëscht China a koreanescher Hallefinsel
Nordkorea schéisst ballistesch Rakéit an d'Gielt Mier
Mat geklauten Autoen a Butteker gerannt
10 Leit wéinst gewaltsamen Iwwerfäll an Abréch op Teneriffa festgeholl
Video
Infolge der aktuellen Hitzewelle sind in Frankreich nach Regierungsangaben bislang sieben Menschen ums Leben gekommen.
Rekordtemperaturen a Frankräich
Zwee Leit beim Sport gestuerwen, fënnef Leit erdronk
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.