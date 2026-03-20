RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Prümer Buergermeeschter am Interview"Viele Personen fühlen sich einfach nicht mehr gehört"

Marc Hoscheid
De Johannes Reuschen wëll AfD-Wieler net vernennen. Bei der Bildung misst weider de Leeschtungsprinzip gëllen.
Update: 20.03.2026 17:39
De Prümer Buergermeeschter Johannes Reuschen
De Prümer Buergermeeschter Johannes Reuschen
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
De Prümer Buergermeeschter Johannes Reuschen

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Behält Rheinland-Pfalz een SPD-Ministerpresident oder iwwerhëlt d’CDU d’Rudder? Déi Fro wäert e Sonndeg beäntwert ginn, well da si bei eisen däitschen Nopere Landtagswahlen. Et ass eng enk Course tëscht deenen zwou grousse Parteien, heemleche Gewënner kéint awer d’AfD ginn. De Marc Hoscheid huet am Virfeld vun de Wale mam Buergermeeschter vun der Verbandsgemeinde Prüm geschwat.

De Prümer Buergermeeschter am Interview / Reportage Marc Hoscheid

Laut der rezenter Ëmfro vum Fuerschungsinstitut INSA kéim d’CDU op 28 Prozent an d’SPD op 27 Prozent, vill méi enk kéinten déi béid Volleksparteie virun der Wal a Rheinland-Pfalz net beienee leien. Aktuell regéiert d’SPD zesumme mat deene Gréngen an der FDP, mee nom Sonndeg dierft et op eng grouss Koalitioun erauslafen. Allerdéngs stellt sech d’Fro, ob den iwwert 2 Meter groussen Alexander Schweitzer de Poste vum Ministerpresident behält oder säin Erausfuerderer vun der CDU Gordon Schnieder d’Staatskanzlei zu Mainz iwwerhuele wäert. An och wa si sécher net Deel vun der neier Landesregierung wäert ginn, dierf d’AfD sech e Sonndeg warscheinlech awer als Gewënner fillen. An der Ëmfroe vun INSA steet d’Partei bei 20 Prozent, dat wier hiert bescht Resultat bei enger Landtagswahl a Westdäitschland. De Johannes Reuschen ass de Buergermeeschter vun der Verbandsgemeinde Prüm an hie warnt virdrun, d’Wieler vun der AfD un de Pranger ze stellen.

“Mein Eindruck ist, dass sich einfach viele Personen nicht mehr gehört fühlen, von den Angeboten der Parteien, die eben neben der AfD existieren. Und was ich nicht teile ist, dass diese Menschen zusätzlich no quasi beleidigt werden. Man sagt, ihr seid blöd, ihr versteht das nicht richtig, ihr müsst einfach schlauer wählen. Das finde ich den volkommen falschen Ansatz, diese Menschen haben ja einen Grund, warum sie im Moment enttäuscht sind und warum sie Lösungen im eher schon sehr stark rechten bis rechtsradikalen Sektor suchen.”

De Johannes Reuschen ass iwwregens Member bei de “Freie Wähler”. Eent vun de groussen Themen am Walkampf ass d’Bildung, wou Rheinland-Pfalz am Verglach mat anere Bundesländer zimmlech schlecht ofschneit. De Johannes Reuschen wëll zwar net sou wäit goen, ze soen, datt den Educatiounssystem schlecht ass, mee:

“Vielleicht geht der Leistungsgedanke ein bisschen zurück, das Gefühl habe ich schon. Der letzte Coup war zu Beispiel, dass man unangekündigte Überprüfungen in der Schule abschaffen will, weil die irgendwie Stress in die Schule bringen und auch im Sportunterricht wurde der Leistungsgedanke an den Rand gedrückt und das bewegt viele Menschen.”

D’Verbandsgemeinde Prüm besteet aus der Stad Prüm an 43 weideren Ortsgemeinden. Mat 465 Quadratkilometer ass et déi flächeméisseg gréisste Verbansgemeinde a ganz Rheinland-Pfalz. Ënnert de ronn 23.500 Awunner sinn och knapp 230 Lëtzebuerger. Dacks héiert ee jo, datt d’Terrainspräisser an der Grenzregioun duerch Lëtzebuerger, déi dohi plënneren, an d’Luucht ginn. Op d’mannst zu Prüm géing sech awer een anert Bild presentéieren.

“Das spüren wir überhaupt nicht negativ, dass luxemburgische Staatsangehörige hier Immobilien kaufen und deshalb unsere Immobilienwirtschaft unter Druck gerät, das spüren wir überhaupt nicht, das ist eher eine Bereicherung. Die Preise ziehen an, das ist leider so, weil auch Neubaugebiete in der Erschließung in Deutschland sehr teuer sind und dann sind die Preise sehr teuer, deswegen hütet man sich so ein bisschen vor Neubaugebieten. Und man muss klar sagen, die Nachfrage nach Neubau ist in der ganzen Bundesrepublik komplett gesunken.”Am Walkampf spillt och d’Thema Migratioun eng wichteg Roll. An deem Kontext fënnt de Johannes Reuschen, datt d’Kontrollen un de Grenzen Däitschland éischter schueden, wéi datt se eppes bréngen.

D’Landtagswahlen a Rheinland-Pfalz si wéi gesot e Sonndeg, éischt Prognose ginn um 18 Auer presentéiert.

Am meeschte gelies
4 Gefierer am Coup
Eng Persoun bei Accident op der N7 méi schwéier blesséiert
Video
Fotoen
Diesel klëmmt op iwwer 2 Euro de Liter
D'Automobilisten zu Lëtzebuerg ware presséiert fir op d'Tankstell
Video
Äntwert op Fro zum Iran-Krich
Trump mécht de Geck mat Japan wéinst Pearl Harbor
Video
Ëmmer méi héich Präisser
Wéi een am beschte Sprit spuert
Video
39
USA confirméieren Noutlandung
F-35-Kampfjet bei iranescher Attack beschiedegt
Weider News
De Mëttelstandsminister Lex Delles um Buergermeeschterdag am Juni
Regierung preparéiert Solutiounen
Lex Delles: Enkpäss bei Liwwerung vun Diesel a Kerosinn mëttelfristeg net ausgeschloss
19
De Bitburger Buergermeeschter Heiko Jakobs
De Bitburger Buergermeeschter am Interview
"Auf eine Landtagswahl wird auch immer bundespolitischer Frust abgeladen"
Audio
Fotoen
Um leschten Dag vum Ramadan
Israeelesch Autoritéite blockéieren Accès zu Al-Aqsa-Moschee, Tréinegas agesat
Video
Fotoen
Deepfake-Pornoen a Fake-Profiller erstallt
Schauspillerin Collien Fernandes reprochéiert Ex-Mann Christian Ulmen "virtuell Vergewaltegung"
Luc Frieden um EU-Sommet
"Europa huet aner Krisen iwwerstanen"
Audio
35
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Ufank Abrëll: Nasa preparéiert neie Start fir"Mound-Rakéit"
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.