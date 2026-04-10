UN-Kommissär fir MënscherechterVolker Türk: Palästinenser trotz Wafferou israeeleschen Attacken ausgeliwwert

RTL mat AFP
Eleng zanter uganks Abrëll wieren op d'mannst 32 Palästinenser bei israeeleschen Attacken ëm d'Liewe komm.
Update: 10.04.2026 21:36
De Kommissär fir Mënscherechter vun de Vereenten Natiounen, de Volker Türk huet an enger Stellungnam op sengem offiziellen Internetsite déi aktuell Situatioun vun de Palästinenser an der Gazasträif beklot. Deemno wieren d’Palästinenser och sechs Méint nom Akraafttriede vun der Wafferou nach ëmmer net sécher, et géif weiderhin zu israeeleschen Attacken uechter déi ganz Gazasträif kommen.

Dass nach ëmmer Palästinenser géingen dout gemaach ginn, géif d’Gläichgëltegkeet géigeniwwer palästinenseschem Liewe reflektéieren. Dëst géing doduerch erméiglecht ginn, dass déi Responsabel keng Konsequenzen ze fäerten hätten.

Eleng zanter uganks Abrëll wieren op d’mannst 32 Palästinenser, ënnert hinne Frae, Kanner, Leit mat kierperleche Beanträchtegungen e Journalist an e Mataarbechter vun enger Hëllefsorganisatioun, bei israeeleschen Attacken ëm d’Liewe komm.

Am meeschte gelies
No Vandalismus a Schoul zu Rued-Sir
Dräi Jugendlecher am Alter vun 13, 15 a 16 Joer identifizéiert
Fotoen
Stroum vs. Sprit
Tanken ëmmer méi deier, Stroum fir Elektroautoen gëtt méi bëlleg
Video
109
Vu CNN fir dout erkläert
US-Schauspiller Michael J. Fox mécht Witzer iwwer eegen Doudesmeldung
Uni.lu um Belval
Police krut Persoun gemellt, déi op enger Fassad klotere géing
Ukrain-Krich
Putin annoncéiert Wafferou fir dat orthodoxt Ouschterfest
Weider News
Virum Optakt vun de Verhandlungen zu Islamabad
Donald Trump dreet dem Iran mat neien Attacken am Fall vun engem Echec
Verstéiss géint d'Vëlkerrecht vun den USA an Israel
D'LSAP kritiséiert déi passiv Haltung vun der CSV-DP-Regierung
3
Iwwerwaachung vun der Wafferou an der Gazasträif
Israel gehäit Spuenien aus internationaler Beobachtungsmissioun
In Schweden hat ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Frau dazu genötigt haben soll, gegen Geld Sex mit etwa 120 Männern zu haben. Die Anklage wirft dem 62-Jährigen schwere Zuhälterei, Vergewaltigung und Körperverletzung vor.
Zouhälterei, Viol a Kierperverletzung
Schweed soll 120 Männer Sex mat senger Fra verkaaft hunn
Am Virfeld vu geplangter Waffepaus
Russesch Attacken an der Ostukrain, Selenskyj fuerdert Retour vun Ueleg-Sanktiounen
6
Den vier Artemis-Astronauten steht nach ihrem spektakulären Flug um den Mond die Rückkehr auf die Erde bevor - ein technisch und emotional äußerst spannender Moment.
Artemis II nees um Wee fir Heem
Antrëtt an d'Äerdatmosphär ass "wéi wann een ee Feierball duerch d'Atmosphär géif reiden"
Video
