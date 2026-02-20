An der Mall vun hirem Gefier hunn d’Poliziste bei der Kontroll nämlech iwwer 150 Dousen Dréintubak an enger Rei Zigarettestaangen am Wäert vu ronn 4.000 Euro fonnt. Éischten Erkenntnisser no koumen d’Wueren aus Lëtzebuerg, wou den Tubak jo e gutt Stéck méi bëlleg verkaaft gëtt wéi a Frankräich.
Déi zwee Männer stinn am Verdacht, d’Produiten illegal weiderverkafen ze wëllen, wat als Schmuggel gëllt.
Den Duo koum an de Garde à vue. D’Ermëttlunge lafen, fir d’Ausmooss vun hiren Aktivitéiten a méigleche fréieren Trajeten z’ermëttelen. Déi franséisch Police weist dorop hin, datt den Import vun Tubak streng gereegelt ass an en Depassement vun der Limitt strofrechtlech poursuivéiert gëtt.