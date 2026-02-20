RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

VenezuelaAmnestiegesetz gëtt Hoffnung fir honnerte politesch Prisonéier

AFP
Annerhallwe Mount, nodeems de Staatschef Nicolas Maduro vum US-Militär festgeholl gouf, huet d'Parlament a Venezuela de Wee fir d'Fräiloossung vun honnerte politesche Gefaangene fräi gemaach.
Update: 20.02.2026 14:42
Anderthalb Monate nach der Gefangennahme von Staatschef Maduro durch das US-Militär hat das venezolanische Parlament den Weg freigemacht für die Freilassung hunderter politischer Gefangener. Ausnahmeregelungen, die etwa Friedensnobelpreisträgerin Machado betreffen könnten, stießen auf Kritik.
D’Parlament zu Caracas.
© AFP

D’Deputéiert vun der Nationalversammlung zu Caracas hunn en Donneschdeg eestëmmeg en Amnestiegesetz gestëmmt. D’Initiativ war ënner Drock vun den USA von der Iwwerganspresidentin Delcy Rodriguez

Experten hunn d’Ausnamereegelunge kritiséiert, deenen no ënnert anerem d’Friddensnobelpräislaureatin Maria Corina Machado an aner Oppositioneller vun der Amnestie ausgeschloss gi kéinten. “Et muss ee wëssen, wéi een ëm Verzeiung freet, et muss een och wëssen, wéi ee Verzeiung kritt”, sot d’Rodriguez, wéi si d’Gesetz am Presidentepalais Miraflores ënnerschriwwen huet. “Mir maachen nei Weeër fir d’Politik a Venezuela op.”

Kuerz, nodeems d’Gesetz gestëmmt war, huet de bekannten Oppositionelle Juan Pablo Guanipa seng Fräiloossung annoncéiert. “Ech confirméieren, datt ech a voller Fräiheet sinn”, huet de fréiere Vize-Parlamentspresident e Freideg op X geschriwwen. De Guanipa souz wéinst dem Reproche vu Verschwörung néng Méint am Prisong, fir d’lescht war hien am Hausarrest.

De Guanipa ass en Alliéierte vun der Oppositiounscheffin Machado, déi net ënnert d’Amnestiegesetz falen dierft. Well Leit, déi wéinst Fërderung, Ustëftung, Begënschtegung, Finanzéierung oder Participatioun u Militärasätz géint Venezuela ugeklot oder verurteelt goufen, sinn dem ëmstriddenen Artikel 9 no vun der Amnestie ausgeschloss.

D’Machado war fir eng Militärinterventioun géint de Maduro, deen Ufank Januar vum US-Militär festgeholl an an d’USA bruecht gi war. Do gëtt him wéinst “Drogenterrorismus” de Prozess gemaach.

D’Amnestiegesetz soll Reprochen ofdecken, déi zanter 1999 géint politesch Géigner vum Maduro a sengem Virgänger Hugo Chavez virbruecht gi waren, wéi d’Participatioun un Demonstratiounen oder Verbreedung vun “Haass”.

Fir schwéier Strofdote wéi Verbrieche géint d’Mënschlechkeet, Krichsverbriechen, Mord, Drogenhandel oder Korruptioun soll d’Amnestie net gëllen.

Am Artikel 8 ginn ausserdeem 13 bestëmmt Evenementer opgelëscht, fir déi d’Gesetz gëlle soll, vum Putschversuch géint de Chavez an dem Generalstreik am Joer 2002 bis hin zu de Protester am Summer 2024, nodeems de Maduro erëm gewielt gi war. Kritiker haten dogéint gefuerdert, datt d’Amnestie déi ganz 27 Joer ënnert der Presidentschaft vum Chavez an dem Maduro ëmfaasse sollt.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Feelerfräie Johannes Dale-Skjevdal wënnt Gold am Biathlon-Massestart
Video
22
Washington
De Friddensrot - Nei Allianz vun den USA
Video
33
Lëtzebuerger am Ausland
De Moudefotograf Kim Lang mécht zu London Karriär
Video
0
Eng reegelrecht Lëtzebuerger Legend
Haut viru genee fënnef Joer ass de Fausti vun eis gaangen
Video
Fotoen
15
Trotz Zoll-Politik vun Trump
US-Aussenhandelsdefizit fir Wueren am Joer 2025 op engem Rekord-Héich
6
Weider News
Den Donald Trump
USA
Den Ieweschte Geriichtshaff kippt dem Trump seng weltwäit Stroftaxen
Au Niger, dans le village de Guidan Ara, Nana Fatchouma Modi a été formée à l’élevage de chèvres. Mère veuve de 7 enfants, elle tente de subvenir aux besoins de sa famille par ses propres moyens. Malgré un contexte humanitaire très instable, elle et tant d’autres, subsistent grâce à l’aide internationale. (16 juin 2022)
Care: Correspondants Humanitaires
Le Niger: Un pays au bord du gouffre humanitaire
Passt op, wat an d'Fläsch kënnt
Kee Fall bei Puppelcher zu Lëtzebuerg
Risk an der EU mat kontaminéierter Puddermëllech a Kontakt ze kommen, ass kleng
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran für den Fall eines Scheiterns der laufenden Atomverhandlungen mit militärischer Gewalt binnen Wochen gedroht. Er räumte dem Iran eine Frist von zehn bis 15 Tagen für ein "sinnvolles Abkommen" ein.
Atomverhandlungen
Trump setzt Iran Frist vun "10, 15 Deeg"
Schmuggel a Frankräich
Zwee Männer mat iwwer 150 Dousen Dréintubak aus Lëtzebuerg festgeholl
Fra war um Großglockner erfruer
5 Méint Prisong op Sursis a Geldstrof fir Frënd vum Affer
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.