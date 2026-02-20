Le Niger accueille actuellement environ 364 000 réfugiés venus du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que des centaines de milliers de déplacés internes.

Au Niger, dans le village de Guidan Ara, Nana Fatchouma Modi a été formée à l’élevage de chèvres. Mère veuve de 7 enfants, elle tente de subvenir aux besoins de sa famille par ses propres moyens. Malgré un contexte humanitaire très instable, elle et tant d’autres, subsistent grâce à l’aide internationale. (16 juin 2022)

Un pays au coeur du Sahel, pris dans une spirale de crises

Enclavé au centre du Sahel, le Niger est aujourd’hui l’un des pays les plus fragiles du monde. Entouré de nations en guerre comme le Mali et le Burkina Faso, il fait face à une combinaison dévastatrice : instabilité politique, violence terroriste, pauvreté extrême et catastrophes climatiques. Selon les Nations Unies, le Niger figure parmi les cinq pays les plus pauvres de la planète. La majorité de sa population vit de l’agriculture de subsistance, dépendante de pluies de plus en plus imprévisibles[1].

Insécurité et menace terroriste

Depuis des années, le Niger subit la montée en puissance de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’État islamique, principalement le long de ses frontières avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. Les opérations militaires étrangères, comme Barkhane et Takuba (opérations militaires françaises), n’ont pas apporté de stabilité durable, et après leur retrait en 2022, des mercenaires étrangers ont comblé une partie du vide sécuritaire — sans réelle amélioration. L’attentat jihadiste du 21 mars 2025, qui a fait 44 morts, illustre l’ampleur de la crise. Aujourd’hui, plus de 350 000 Nigériens ont été contraints de fuir leur foyer, cherchant refuge dans des camps improvisés ou chez des proches.

Une crise humanitaire sans précédent

Les camps sont surpeuplés et manquent d’eau potable, de soins médicaux et de nourriture. Les femmes et les enfants y sont particulièrement exposés à la violence et aux maladies. Les Nations Unies et les ONG alertent sur une grave pénurie de ressources : les besoins humanitaires sont immenses, mais moins de la moitié des fonds nécessaires pour 2025 ont été versés.

Crise alimentaire et climatique

Le Niger fait partie des pays les plus touchés par la faim dans le monde. Les sécheresses répétées et les inondations dévastatrices ont anéanti les récoltes, aggravant la malnutrition. En 2022, plus de 300 000 personnes ont été affectées par les inondations, une tendance qui se poursuit. Actuellement, environ 3,3 millions de Nigériens souffrent d’insécurité alimentaire aiguë. Les enfants sont les plus vulnérables : 61 % des moins de cinq ans présentent un retard de croissance ou une malnutrition chronique.

Un système de santé en effondrement

Le système de santé nigérien, déjà fragile, s’est effondré sous la pression. Près de la moitié de la population vit à plus de 5 kilomètres d’un centre de santé. Les hôpitaux manquent de tout : médicaments, équipements et personnel qualifié. Des maladies pourtant évitables — comme le paludisme, la rougeole ou le choléra — font des milliers de morts chaque année, principalement des enfants.

Un appel urgent à la solidarité internationale

Le Niger est pris dans une crise totale : terrorisme, déplacements massifs, faim, pauvreté et effondrement des services publics. Des organisations comme le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF, Médecins Sans Frontières et le HCR tentent d’apporter une aide, mais leurs moyens restent très insuffisants. Sans un soutien international plus fort et coordonné, le pays risque de sombrer encore plus profondément dans la catastrophe.

Conclusion

Le Niger incarne la tragédie silencieuse du Sahel — un pays pris entre la violence, le changement climatique et la pauvreté, où la survie quotidienne est devenue une lutte permanente. La solidarité mondiale ne peut plus se limiter à des paroles : elle doit se transformer en actions réelles, rapides et durables pour empêcher le Niger de plonger dans un chaos humanitaire total.

