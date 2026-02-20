RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Care: Correspondants HumanitairesLe Niger: Un pays au bord du gouffre humanitaire

3CG1 aus dem Michel Rodange*
Le Niger accueille actuellement environ 364 000 réfugiés venus du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que des centaines de milliers de déplacés internes.
Update: 20.02.2026 15:00
Au Niger, dans le village de Guidan Ara, Nana Fatchouma Modi a été formée à l’élevage de chèvres. Mère veuve de 7 enfants, elle tente de subvenir aux besoins de sa famille par ses propres moyens. Malgré un contexte humanitaire très instable, elle et tant d’autres, subsistent grâce à l’aide internationale. (16 juin 2022)
Au Niger, dans le village de Guidan Ara, Nana Fatchouma Modi a été formée à l’élevage de chèvres. Mère veuve de 7 enfants, elle tente de subvenir aux besoins de sa famille par ses propres moyens. Malgré un contexte humanitaire très instable, elle et tant d’autres, subsistent grâce à l’aide internationale. (16 juin 2022)
© Leonora Baumann/Leonora Baumann

Un pays au coeur du Sahel, pris dans une spirale de crises

Enclavé au centre du Sahel, le Niger est aujourd’hui l’un des pays les plus fragiles du monde. Entouré de nations en guerre comme le Mali et le Burkina Faso, il fait face à une combinaison dévastatrice : instabilité politique, violence terroriste, pauvreté extrême et catastrophes climatiques. Selon les Nations Unies, le Niger figure parmi les cinq pays les plus pauvres de la planète. La majorité de sa population vit de l’agriculture de subsistance, dépendante de pluies de plus en plus imprévisibles[1].

Insécurité et menace terroriste

Depuis des années, le Niger subit la montée en puissance de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’État islamique, principalement le long de ses frontières avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. Les opérations militaires étrangères, comme Barkhane et Takuba (opérations militaires françaises), n’ont pas apporté de stabilité durable, et après leur retrait en 2022, des mercenaires étrangers ont comblé une partie du vide sécuritaire — sans réelle amélioration. L’attentat jihadiste du 21 mars 2025, qui a fait 44 morts, illustre l’ampleur de la crise. Aujourd’hui, plus de 350 000 Nigériens ont été contraints de fuir leur foyer, cherchant refuge dans des camps improvisés ou chez des proches.

Une crise humanitaire sans précédent

Le Niger accueille actuellement environ 364 000 réfugiés venus du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que des centaines de milliers de déplacés internes.
Les camps sont surpeuplés et manquent d’eau potable, de soins médicaux et de nourriture. Les femmes et les enfants y sont particulièrement exposés à la violence et aux maladies. Les Nations Unies et les ONG alertent sur une grave pénurie de ressources : les besoins humanitaires sont immenses, mais moins de la moitié des fonds nécessaires pour 2025 ont été versés.

Crise alimentaire et climatique

Le Niger fait partie des pays les plus touchés par la faim dans le monde. Les sécheresses répétées et les inondations dévastatrices ont anéanti les récoltes, aggravant la malnutrition. En 2022, plus de 300 000 personnes ont été affectées par les inondations, une tendance qui se poursuit. Actuellement, environ 3,3 millions de Nigériens souffrent d’insécurité alimentaire aiguë. Les enfants sont les plus vulnérables : 61 % des moins de cinq ans présentent un retard de croissance ou une malnutrition chronique.

Un système de santé en effondrement

Le système de santé nigérien, déjà fragile, s’est effondré sous la pression. Près de la moitié de la population vit à plus de 5 kilomètres d’un centre de santé. Les hôpitaux manquent de tout : médicaments, équipements et personnel qualifié. Des maladies pourtant évitables — comme le paludisme, la rougeole ou le choléra — font des milliers de morts chaque année, principalement des enfants.

Un appel urgent à la solidarité internationale

Le Niger est pris dans une crise totale : terrorisme, déplacements massifs, faim, pauvreté et effondrement des services publics. Des organisations comme le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF, Médecins Sans Frontières et le HCR tentent d’apporter une aide, mais leurs moyens restent très insuffisants. Sans un soutien international plus fort et coordonné, le pays risque de sombrer encore plus profondément dans la catastrophe.

Conclusion

Le Niger incarne la tragédie silencieuse du Sahel — un pays pris entre la violence, le changement climatique et la pauvreté, où la survie quotidienne est devenue une lutte permanente. La solidarité mondiale ne peut plus se limiter à des paroles : elle doit se transformer en actions réelles, rapides et durables pour empêcher le Niger de plonger dans un chaos humanitaire total.

[1] Source: Britannica.com

Disclaimer
<b>Disclaimer</b>

*Nolan M. et Glenn L. et leur équipe.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
US-amerikanesch Äishockey-Dammen huele Gold no Victoire géint Kanada
Video
22
Washington
De Friddensrot - Nei Allianz vun den USA
Video
33
Lëtzebuerger am Ausland
De Moudefotograf Kim Lang mécht zu London Karriär
Video
0
Eng reegelrecht Lëtzebuerger Legend
Haut viru genee fënnef Joer ass de Fausti vun eis gaangen
Video
Fotoen
15
Trotz Zoll-Politik vun Trump
US-Aussenhandelsdefizit fir Wueren am Joer 2025 op engem Rekord-Héich
6
Weider News
Den Donald Trump
USA
Den Ieweschte Geriichtshaff kippt dem Trump seng weltwäit Stroftaxen
Passt op, wat an d'Fläsch kënnt
Kee Fall bei Puppelcher zu Lëtzebuerg
Risk an der EU mat kontaminéierter Puddermëllech a Kontakt ze kommen, ass kleng
Anderthalb Monate nach der Gefangennahme von Staatschef Maduro durch das US-Militär hat das venezolanische Parlament den Weg freigemacht für die Freilassung hunderter politischer Gefangener. Ausnahmeregelungen, die etwa Friedensnobelpreisträgerin Machado betreffen könnten, stießen auf Kritik.
Venezuela
Amnestiegesetz gëtt Hoffnung fir honnerte politesch Prisonéier
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran für den Fall eines Scheiterns der laufenden Atomverhandlungen mit militärischer Gewalt binnen Wochen gedroht. Er räumte dem Iran eine Frist von zehn bis 15 Tagen für ein "sinnvolles Abkommen" ein.
Atomverhandlungen
Trump setzt Iran Frist vun "10, 15 Deeg"
Schmuggel a Frankräich
Zwee Männer mat iwwer 150 Dousen Dréintubak aus Lëtzebuerg festgeholl
Fra war um Großglockner erfruer
5 Méint Prisong op Sursis a Geldstrof fir Frënd vum Affer
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.