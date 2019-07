Zënter e puer Joer steet d'Rue Morfehls am Pafendall, bal all Kéiers, wann et ganz vill reent, ënner Waasser.

Am Juni 2018 war d'Héichwaasser sou impressionnant, datt sech direkt e puer Membere vum Stater Schäfferot plus Buergermeeschtesch perséinlech e Bild vum Problem wollte maachen.

Laang hat een d'Pafendaller Héichwaasser einfach emol d'Baach alafe gelooss. Et gouf geplooschtert, dunn no Ursaache gesicht fir dee knaschtegen Toilettepabeier an der Muerbels. Et huet een e Stéck Bam als Schëllegen identifizéiert, deen um Enn awer onschëlleg war. An der Chronologie war den Drock op eemol ze vill héich, deen aus dem Grill an der Strooss, an dee medialen, an dunn eréischt koum eng politesch Reaktioun.

D'Simone Beissel, Stater Schäffin fir Kanalisatioun, sot, datt een deemools mam Fonds Kirchberg geschwat huet. Si haten de "Lead" beim Kanalisatiouns-Netzwierk um Plateau. Du gouf eng Firma beoptraagt, fir de ganze System eng Kéier nozekucken. Resultat: Ganz vill Raccordementer wieren iwwert Joren net richteg gemaach ginn. Mat de Spezialiste gouf da lo gekuckt, fir de Problem ze léisen.

Amplaz mat de Kierchbierger ze granzen, geet de Knuedler an d'Offensiv, bréngt deenen do uewen hir Réier a Leitungen an d'Rei, leet e Bypass direkt hei déisäit der Uelzecht, fir d'Waasser ënnert der Uelzecht erduerch an de Grëff ze kréien.

De Patrick Licker, Stater Chef Kanalisatioun, schwätzt an deem Sënn vun engem Iwwerlaf-System. Am Kloertext: Amplaz dass dat knaschtegt Waasser vun eis doheem am Schmotzwaasser-Kanal bleift an op Beggen an d'Kläranlag leeft, leeft et mam Reewaasser an d'Uelzecht.

Als Mesure d'Urgence wieren des Aarbechte virgesinn; dat war am Mee, elo sinn déi an der Rue Mohrfels an der finaler Phas. Rouer-Labyrinth, deen och soll hëllefen, den Iwwerschwemmungs-Problem am Dall lass ze ginn. Wann dat klappt wier kee Knascht-Waasser méi an der Gemeng hiren Haiser, a keen Toilettepabeier a soss Dreck an der Uelzecht.