Am Stater Gemengerot gouf e Méindeg en éischten Tëschebilan vun der Corona-Kris gezunn.

Den CSV-Schäffe Laurent Mosar huet ënnert anerem d'Mesuren ervirgehuewen, déi d'Stad am Kontext vu Covid-19 huet missen huelen. Eleng d'Seefen, d'Desinfectanten an d'Masken, déi kaf goufen, hunn iwwer 480.000 Euro ausgemaach. Fir den Teletravail huet d'Stad Lëtzebuerg Computeren am Wäert vu 85.000 Euro kaf.

Am Budget wieren dem CSV-Schäffen no an enger éischter Phas 1,5 Milliounen Euro am Budget virgesinn, fir d'Commercen z'ënnerstëtzen, dat mat Hëllef vun engem System mat Bongen. En zweete Volet fir de Geschäftsleit an der Stad ënnert d'Äerm ze gräifen, wieren déi sougenannt „Aides directes", dee Volet wier allerdéngs nach net chiffréiert. Dat wier och dovun ofhängeg, wéi eng Contrainten den Inneministère géif stellen.

Wann d'Previsioune vum Inneministère richteg wieren, kéint d'Stad mat engem Total vun 110,8 Millioune manner Recettë wéi virgesi rechnen, huet de Laurent Mosar e Méindeg de Mëtteg am Gemengerot nach betount. Zu de Recetten, op déi d'Stad Lëtzebuerg an de leschten 2 Méint huet missen duerch d'Kris verzichten, gehéieren ënnert anerem Loyeren vu Commercen (225.000€), Taxen fir Terrassen (110.000€) oder awer d'Recettë vun ëffentleche Parkhaiser, déi net manner wéi 2,5 Milliounen Euro bis ewell ausmaachen.

E globalen Impakt um Niveau vum Stater Budget wier de Moment nach schwéier anzeschätzen, sot de Laurent Mosar. En definitive Bilan kéint ee wuel eréischt Ufank 2021 zéien.