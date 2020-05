Viraussiichtlech wäert de Baggerweier, wann d'Wieder et erlaabt dann och all Dag bis den 30. September tëscht 10 Auer an 18 Auer op sinn.

Natierlech sinn awer och hei d'Entréeë begrenzt, dat op 1.000 Persounen an et kënnt ee just eran, wann een am Virfeld en Ticket online op der Homepage vu "Visit Moselle" keeft. Bis 17 Auer gi Leit eragelooss, dono net méi.

Ticketen, déi iwwregens bei 7 Euro den Dag leien, kann ee vun e Freideg 14 Auer un um Site bestellen. Fir Kanner ënner 11 Joer ass d'Entrée gratis, ma och déi mussen awer en Ticket hunn an dësen och an der Keess presentéieren. Et gëtt ausdrécklech betount, dass een net an der Entrée bezuele kann.

Et wäert och just eng Entrée op sinn, an zwar déi vun der Haaptentrée (Bréicherwee | L-5441 Remerschen – Gemeinde de Schengen).

Um Site selwer wäerten et dann och Bestëmmunge ginn. Dës kritt ee mam Ticket matgeschéckt an et muss sech dru gehale ginn, heescht et vun de Responsabelen.