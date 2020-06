Den 10. Juli soll Schluss sinn. Den LSAP-Fraktiounschef gëtt dann de Buergermeeschter-Posten un d'Schäffe Simone Asselborn-Bintz of.

Dat huet hien RTL-géintiwwer an engem Interview confirméiert.

Den Interview mam Georges Engel

No 15 Joer wier elo e gudden Zäitpunkt komm, fir opzehalen, seet de Georges Engel. Dat Duebel-Mandat géif vill Zäit an Usproch huelen. Mam Simone Asselborn-Bintz iwwerhëlt dann elo eng éischte Kéier eng Fra de Poste vum Buergermeeschter an der Gemeng Suessem.

Den LSAP-Conseiller Steve Gierenz réckelt no an de Schäfferot.