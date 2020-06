Fir 1.000 Euro huet d'Stad Lëtzebuerg Bonge bei hire Geschäfter kaf, déi spéider verlousst solle ginn. Donieft gouf nach eng Extra-Hëllef agefouert.

D’Stad Lëtzebuerg ënnerstëtzt zënter kuerzem d’Butteker, Caféen a Restauranten, an deem se all Kéiers 1.000 Euro an Akafsbongen investéiert. Donieft krut all Commerce eng extra finanziell Hëllef vu 4.000 Euro. Insgesamt zitt een e positive Bilan, well bis ewell ronn 900 Butteker, Caféen a Restaurante bei där Bongen-Aktioun matgemaach hunn.

All Commerce, Café oder Restaurant huet d’Méiglechkeet, fir un d’Stad Lëtzebuerg Bongen am Wäert vun 1.000 Euro ze verkafen. Se ginn da méi spéit ëffentlech vun der Gemeng verloust oder verdeelt. D’Bonge mussen am Geschäft agereecht ginn, wou se ausgestallt ginn. Bis ewell hunn ronn 900 Butteker, Caféen a Restaurante matgemaach, wat ronn 60 Prozent vun de betraffenen Entreprise sinn. Dofir kënnt vun der Gemeng nach eng Kéier den Appell, fir hei matzemaachen.

Fir de lokale Commerce weider z'ënnerstëtze gouf och eng zweet Direkthëllef decidéiert. All Commerce an der Stad krut 4.000 Euro. Ënnert anerem ware Banken an Immobilienagence vun där finanzieller Ënnerstëtzung ausgeholl. Insgesamt hat d’Gemeng fir dës Mesure 6 Milliounen Euro investéiert.

Virun allem wollt een mat béiden Aktiounen de Commerçanten iwwert d'Kris eraus hëllefen. D’Commerçante si mat béiden Aktiounen zefridden. Grad mat de Bonge erhoffe sech d'Geschäftsleit, datt si da Cliente kënne gewannen, déi si bis elo nach net haten.

D’Mesurë goufe virun allem en place fir d’Ekonomie um lafen ze halen. An Zukunft hofft een dat et nees méi Leit an Stad zitt.

De Communiqué vun der VDL

Soutien financier des commerces par l’achat direct de bons d’achat

Prolongation de la période de dépôt des bons d’achat

La Ville de Luxembourg informe les commerçants et restaurateurs de la capitale que dans le cadre du projet d’achat direct de bons d’achat, un rendez-vous supplémentaire sera proposé le vendredi, 3 juillet 2020 entre 8.00 et 16.00 heures, au Hall Victor Hugo. Ceci permettra aux personnes concernées de finaliser les dossiers et à celles n’ayant pas eu l’occasion de passer pendant les deux semaines précédentes, d’introduire leur dossier. A ce jour, près de 900 enseignes commerciales ont profité de cette action et les jeux-concours débuteront d’ici quelques semaines.

Le Service Développement économique et commercial reste disponible pour des renseignements éventuels au 4796-5000 et les informations complémentaires sur le projet ainsi que les documents requis peuvent être consultés sur commerce.vdl.lu.