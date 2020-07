Op enger Surface vu 27 Hektar entsteet zu Ollem e fuschneie Quartier.

Zu Ollem leeft de Projet "Elmen" op Héichtouren. Zanter e Méindeg leeft d'Vente vun den éischte Wunnengen. An enger éischter Phas entstinn am Total 400 Haiser an Appartementer. Spéider wäerten eng ronn 2.000 Mënschen an dësem neie Quartier vun der Gemeng Kielen wunnen a liewen. Dobäi gëtt och vill Wäert op d'Nohaltegkeet geluecht.

57 Wunnengen sinn aktuell an der Vente. Dat sinn 30 Eefamilljenhaiser a 27 Appartementer. Bis de 14. August kënnen déi Interesséiert hiren Dossier erareechen.

Déi 1.Bauphas dauert 6 bis 7 Joer. An där Zäit entstinn 400 Wunnengen. Um Site ginn och zentraliséiert Parkhaiser gebaut. Et ass nämlech net erlaabt, säi Won virun der Hausdier ze parken.

Spéider wäerte ronn 2000 Leit hei wunnen. Elmen nennt sech de Projet, wou nieft Wunnengen och eng Schoul, e Supermarché an eng Crèche gebaut wäerte ginn. D'Liewensqualitéit gëtt grouss geschriwwen an de Fokus läit op der Nohaltegkeet.

Dat bëllegt Eefamilljenhaus wäert mat Garage em déi 460 Dausend Euro kaschten. Fir en Appartement vun 100 Meter Carré mat Garage muss ee 310 Dausend Euro bezuelen.

En Dënschdeg den Owend ass eng Informatiounsversammlung fir déi Interesséiert. Op elmen.lu gëtt dës gestreamt.