Et ass keng Bekämpfung vun der Aarmut, ma eng Bekämpfung vun den Aarmen, esou de Constat haut vun der Escher lokal Sektioun vun déi Lénk.

Zu Esch hat de Schäfferot jo wëlles, ënner anerem mat enger spezieller Reegelung iwwer d'Cohabitatioun géint déi héich Wunnengspräisser virzegoen. Dës sollt am neie Bebauungsplang festgehale ginn a just nach Leit mat familiärem Lien oder Koppelen et erméiglechen, zesummen an enger Wunneng oder an engem Haus ze liewen. E Projet, deen an de leschte Woche fir vill Opreegung gesuergt huet.

D'Propos vum Escher Schäfferot wier an der Illegalitéit, esou d'Kritik vum Marc Baum, Member am Escher Gemengerot. Doriwwer ginn et ganz kloer Decisiounen. Do hat ënner anerem d'Verwaltungsgeriicht decidéiert, datt eng Co-Locatioun komplett kompatibel ass mam engem Eefamilljenhaus.

Den Escher Schäfferot hätt bewisen, datt de PAG net ausgeschafft gi wier fir d'Awunner ze ënnerstëtzen, esou sou déi lénk Oppositioun. De Laurent Biltgen erkläert, datt domadder zu Esch, an enger Unisstad, keng WGe méi dierften existéieren. Ma och Leit déi just en Zëmmer gelount hunn an e Bail hunn, riskéieren hir sozial Rechter ze verléieren. Et bedeit och, datt déi méi aarm Awunner sollen aus Esch verdriwwe ginn. Dës ass keng Bekämpfung vun er Aarmut, mä eng Bekämpfung vun den Aarmen. An dat ass natierlech eng Virgoensweis, déi mir guer net kënne guttheeschen.

E Freideg soll d'Thema um an enger Gemengesëtzung tëscht Oppositioun an dem Schäfferot weider diskutéiert ginn.