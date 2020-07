Op hirer Internetsäit mécht d'Gemeng Kielen en Opruff, fir déi Leit ze fannen, déi dëse Gadget, dee Liewe rette kann, zerstéiert hunn.

D'Gemeng deelt weider mat, datt een eng Plaite bei der Police wäert deposéieren.

Den Opruff vun der Gemeng Kielen

Zeugenaufruf ¦ Zerstörung eines Defibrillators in Olm

Am Wochenende des 3. Juli haben Unbekannte einen Defibrillator in der rue de l’Indépendance in Olm zerstört.

Eine traurige und empörende Tat, die den Opfern eines plötzlichen Herzstillstands die Überlebenschance nimmt. Die Verunstaltung eines Defibrillators ist eine böswillige Handlung, die nicht ungestraft bleiben sollte.

Die Gemeinde wird Beschwerde bei der Polizei einreichen.

Jeder, der relevante Informationen über die Ereignisse (Täter, Datum, Ort und Umgebung) hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Capellen unter Tel: (+352) 244 30 1000 oder 113 in Verbindung zu setzen.