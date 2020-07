"De Wee dee mir hei zu Esch ginn, huet keng legal Basis!", dat sot de Marc Baum vun déi Lénk e Freideg am Escher Gemengerot.

An do goung et op en Neits ëm de PAG a méi spezifesch ëm d'Wunngemeinschaften, déi jo an der Lescht ëmmer rëm fir Diskussioune gesuergt hunn. E grousse Probleem gesäit de Marc Baum doran, wéi d'Biergeramt mat de Leit ëmgeet, déi an enger Co-Locatioun waren oder sech fir esou eng umelle wollten.

Wunngemeinschaften zu Esch / Rep. Claudia Kollwelter

Dës géifen nämlech an e sougenannten "Registre d'attente" kommen an hunn doduerch keen Accès méi op verschidde Servicer vun der Stad, mee och sozial Rechter wéi de Revis oder d'Allocation de vie chère gëtt hinnen domat fort geholl. D'Locatairë géifen also penaliséiert ginn. De Marc Baum nennt d'Beispill vun der Stad Lëtzebuerg, wou een anescht mat der Situatioun ëmgeet:

"De Buergermeeschter ka kucken, ob deen dee verlount sech un d'Konditioune gehalen huet. A wann net, dann ass et de Proprietär, deen an der Responsabilitéit ass fir de Relogement. Dat ass de Wee, fir d'Locatairen ze schützen viru Schlofhändler a virun Abusen."

59 Leit wären aktuell op dem Regëster an déi missten direkt do erof geholl an hir sozial Rechter zréckkréien, fuerderen déi Lénk. Och den Daniel Codello, deen als Onofhängegen am Gemengerot sëtzt, ass entsat:

"59 Persounen! Wann ech dat Wuert "degradéiert" héieren ... 't deet mer Leed, mee ech weess net, wéi een esou eppes kann ënnerschreiwen, wou een en Escher Bierger degradéiert. Dat kann dach net sinn!"

Donieft war et och d'Kritik vum Marc Baum, datt d'Gemeng eng "Déclaration sur l'honneur" freet, wou ee muss uginn, a wéi engem Verhältnis een zu där Persoun steet, mat där ee wëll zesumme wunnen. Dat wier en Agrëff an d'Privatliewe vun de Leit, mat deem ee misst ophalen. Den Escher Buergermeeschter Georges Mischo huet a senger Interventioun nach emol betount, datt de Vott vum PAG verréckelt gouf, well vill Froen opstoe géifen:

"A mir hunn och scho gesot, datt de Lien affectif an d'"Déclaration sur l'honneur" och do Gespréichsthema wäerte sinn, fir Saachen aus der Welt ze schafen an deen een oder aner Probleem da kënnen unzegoen."

De Georges Mischo huet awer och betount, datt scho viru senger Zäit als Buergermeeschter et Praktike vu Refuse fir Wunngemeinschaften goufen an huet eng Partie Bréiwer zitéiert, déi tëscht 2008 an 2016 u Leit zu Esch goungen. Am September soll eng Informatiounscampagne zum Sujet lancéiert ginn.