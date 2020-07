Keng traditionell Schueberfouer, ma Gastronomie a gratis Spiller uechter d'Stad. Sou gesäit de Summer 2020 aus.

Vun e Samschdeg un an nach bis den 13. September, si queesch uechter d'Stad verschidden Attraktioune verdeelt, déi ee soss op der Fouer fonnt hätt. Zum Beispill steet e Riserad op der Kinnekswiss an och am Märeler Park oder der Stroossbuerger Strooss goufe Fouerstänn a Spiller installéiert.

Zil wier et, nees Liewen an d'Stad ze bréngen, sou d'Stater DP-Buergermeeschtesch Lydie Polfer. D'Attraktioune sollen uechter d'Quartiere verdeelt ginn. D'Spiller fir d'Kanner si gratis, di aner Stänn funktionéieren nom normalen Tarif, erkläert de Laurent Schwaller, Chef de Service vum Espace publique, de Fester an de Mäert vun der Stad Lëtzebuerg.

Nieft den allgemenge COVID-19 Mesurë kënnt nach eng nei wichteg Reegel dobäi: et dierf op kengem Stand Alkohol verkaf ginn.

Am Kader vum "Quartiersfest" kann een da vu verschiddenen Animatioune profitéieren. Ënner anerem am Märeler Park an an der Stroossbuerger Strooss gi Fouerstänn- a Spiller installéiert.

Et ass eng alternativ Fouer, bei där d'Riserad awer net dierf feelen. Op der Kinnekswiss an der Stad ass zënter e Samschdeg e grousst Riserad installéiert mat 50 Meter Héicht a 36 Gondelen. Am selwechte Kontext ass am Park och eng Lounge mat Iessen a Gedrénks.

Och déi beléifte Plage fënnt hire Wee zréck op d'Theaterplaz. Nei dëst Joer sinn de "Summer bei der Gelle Fra" an d'"Street Animation".

D'Stad Lëtzebuerg organiséiert iwwerdeems en Open-Air-Kino mat Iessstänn um Glacis, an deen een zu Fouss oder mam Auto ka Filmer kucke goen.

Virun allem fir d'Restauratioun bleift de Fouer-Ersatz awer komplizéiert, seet de Laurent Schwaller. An och d'Forainen hätten et net einfach, esou hire President Charles Hary. Esouwuel d'Stater Gemeng, ewéi och d'Forainen hoffen op e gudde Summer, ouni gréisser Imprevuen.

Weider Infoe ginn et op summer.vdl.lu an op cinematheque.vdl.lu.

Hei de komplette Communiqué vun der Stad Lëtzebuerg

« D’Stad lieft »

Ce samedi 11 juillet 2020, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a ouvert le projet « D’Stad lieft » avec ses attractions et animations réparties sur le territoire de capitale.

La programmation des animations estivales comporte différentes attractions desquelles les jeunes et moins jeunes pourront profiter du samedi 11 juillet au dimanche 13 septembre 2020 inclus. Au programme sont notamment le « Riserad & Lounge » sur la Kinnekswiss, la « Theaterplage » au cœur de la ville, les « Street Animation », le « Kino um Glacis – Drive & Walk-in » et le « Drive-In Food Village ». A ceci s’ajoutent à partir du samedi 18 juillet les « Quartiersfest » et le « Summer bei der Gëlle Fra ».

Dans ce contexte, la Ville tient à rappeler au public et à tous les visiteurs de respecter les mesures sanitaires en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus.