Am Fréijoer war d’Stad wéinst dem Lockdown wéi ausgestuerwen. Mam Deconfinement koum d'Liewen du esou lues nees zréck.

D'Restauranten a Caféë kënnen awer duerch déi nei sanitär Oploe bei Wäitem net esou vill Clienten empfänken, wéi virdrun. Dofir krute se lo d‘Méiglechkeet, hir Terrassen ze vergréisseren, an der op deene Plazen opzemaachen, wou dat virdrun net méiglech war. Doduerch presentéiert sech haut en neit Stadbild.

Nei Terrasse beliewen d‘Stad

Zanter Kuerzem steet en Terrassen-Opbau virum Marc Berg sengem Restaurant an der Côte d’Eich. D’Gemeng huet d’Autorisatioun ginn, fir d’Terrassen op der ganzer Breet vum Lokal an der der Déift vun enger Parkplaz opzeriichten. Och d’Blummendekoratioun huet zu de Viraussetzunge gehéiert.

De Marc Berg, zanter 2000 Patron vum Traditiouns Restaurant: "Also mir hu ganz vill Jore probéiert, eng Terrass ze kréien. Et ass net gaangen, well et ass eben net gewollt gewiescht, well et och eng Strooss ass, wou Autoen doduerch fueren. Duerch d’Situatioun krute mer d’Autorisatioun elo, wat eis glécklech mécht."

Op dës Manéier kann een en Deel vun de verluerenen Dëscher bannen am Restaurant, bausse kompenséiert ginn. Bis ewell hunn 131 Restauranten a Caféen eng Demande op der Gemeng agereecht, fir entweder iwwerhaapt eng Terrass dierfen opzemaachen, oder wéi de Kaffi an dësem Fall, seng ze vergréisseren.

De Gérant Solak Mustafa freet sech iwwer den duebelen Espace virun der Dier a méi Clientèle, kritiséiert awer och, verschidde Lokaler ronderëm géife sech net un d’Reegelen halen. Et misst besser kontrolléiert ginn.

Déi warscheinlech spektakuläerst nei Terrass an der Stad ass op der Corniche, mat Vue op de Grond. Eng Plaz déi bis ewell net wierklech genotzt gouf an zanter der Ouverture virun 2 Wochen den neien Treff an der Stad ass. Et ass net fir d’éischt, datt de Patron vun engem Lokal an der Helleggeescht-Strooss d’Terrass ugefrot huet, duerch déi besonnesch Ëmstänn huet hien awer lo duerfen Neel mat Käpp maachen. Glécklecherweis, seet de Ben Thommes. Ouni Terrasse hätt hien de Summer warscheinlech net iwwerstanen.

Déi nei Terrasse fëlle vergiesse Plazen nees mat Liewen, optesch setzen se den éiwege Stater Schantercher eppes entgéint. Se sinn an der Nout gebuer, waren deels och mat engem gréisseren Investissement verbonnen. D’Patronen hoffen, dass se hir Terrassen och no der Kris behalen dierfen. De Serge Wilmes, 1. Stater Schäffe seet, et misst een no der Saison Bilan zéien, mä d’Gemeng wär oppen, fir driwwer ze schwätzen.

Nieft dem Stadkär, sinn och an anere Quartieren nei Terrassen opgaangen an et sollen der an den nächsten Deeg a Wochen och nach weiderer bäikommen. Zum Beispill op der Gare an der Stroossbuerger Strooss. Do wäerten och aplaz vu Parkplazen, Terrassen entstoen.