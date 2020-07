De Luxembourg City Tourist Office huet de Programm vun "Summer in the City 2020" virgestallt.

Wéi schonn déi lescht Jore gouf dofir gesuergt, dass fir all Goût eppes dobäi ass. Mat Bléck op déi aktuell Lag hu sech d'Organisateuren de Sécherheets- an Hygiènesmesuren ugepasst an e Programm op d'Bee gestallt, an deem och virtuell Aktivitéiten a Live-Streaming net feelen dierfen.

Ugefaange mat Concerten an der frëscher Loft, engem grousse Riserad op der Kinnekswiss, Kanneranimatiounen uechter d'Stad verdeelt, engem "Drive & walk in"-Kino a flotten Ausstellungen.

Ënnert dem grousse Choix u Live-Concerten dierfe sech Museksfrënn zum Beispill op de Festival "Bock op...méi intim" am Haff vun der Abtei Neimënster freeën, wéi och op den Elektro-Festival "LOA" um Kierchbierg an de "Congés annulés" am Haff vun de Rotonden.

Wie sech fir de Summer oder den Hierscht nei akleede wëll, deen erwaarde verkafsoppe Sonndeger an der Stad, d'grouss Braderie den 31. August oder de vide-grenier. Gutt Affäre kann een um Maart "Konscht am Gronn" oder um "Glacismaart" maachen.

Am Zeeche vu "Vakanz Doheem" proposéiert de Luxembourg City Tourist Office eng Partie Offeren, fir d'Stad Lëtzebuerg z'entdecken. Donieft bitt den LCTO privat visites guidées op verschiddene Sproochen un.

Fir déijéineg, déi sech net an d'Stad deplacéiere kënnen, gëtt eng digital Alternativ ugebueden. Op virtuell Manéier kënne Grouss a Kleng vun Doheem aus duerch d'Haaptstad trëppelen.

Méi Informatioune fënnt een am Communiqué vum LCTO an op hirer offizieller Websäit.