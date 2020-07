An engem Schreiwes huet den Naturpark Uewersauer Richtlinnen erausginn, déi ee wärend sengem Besuch respektéiere soll, fir d'Ëmwelt ze schützen.

Wëll de Summer iwwer ëmmer vill lass ass ronderëm de Stauséi zu Uewersauer, d'Waasser allerdéngs och e Véierel vum Drénkwaasser vun der Lëtzebuerger Populatioun ausmécht, erënnert den Naturpark Uewersauer drun, wéi wichteg et ass, de Stauséi propper ze halen an d'Waasserqualitéit ze schützen.

Un eng Partie Reegele soll ee sech deemno halen. Ënnert anerem ass et, wéi och soss am Land, verbueden, Dreck an d'Natur ze geheien. Poubellen a méigleche Recycling sinn op ville Plaze ronderëm de Séi disponibel a sollen och genotzt ginn. Wann d'Containere voll sinn, sollen d'Leit hiren Offall doheem entsuergen. Grillen ass just do erlaabt, wou och Plazen dofir virgesi sinn. Hënn sinn op de "Plagen" ronderëm de Stauséi iwwerdeems verbueden an och wëll campen oder zelten dierf een an där Regioun net.