Ouni Emissiounen an ouni Kaméidi botzt déi kleng Camionnette "DULEVO D.zero" an Zukunft d'Stroosse vun der Haaptstad.

Wéinst dësen Elementer, an och well d'Gefier sech gutt manipuléiere léisst, wier et eng gutt Manéier, fir d'Stad reegelméisseg an nohalteg propper ze maachen. E Freideg gouf dëse Won um Knuedler presentéiert.

Am Ganzen huet d'Stad Lëtzebuerg 15 dier Kiermaschinnen. Domadder ginn all Joer 800 Tonnen Dréck a 500 Tonnen wieleg Blieder opgeraf.