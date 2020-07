Zanter dem leschte Weekend an nach bis Mëtt September ass dëst de Motto an der Lëtzebuerger Haaptstad.

D'Corona-Kris huet de Kiermesleit e Stréch duerch hir Agenda gemaach. Well grouss Manifestatiounen net erlaabt sinn, huet sech d'Stad Lëtzebuerg eng afale gelooss. Mat der Iddi vun "D'Stad lieft" wëll een de Visiteuren eppes bidden a gläichzäiteg de Forainen entgéintkommen.

Et ass keng Schueberfouer dëst Joer. Wéinst dem 2.Weltkrich war bis ewell dës grouss Stater Kiermes ausgefall. Déi Kéier ass et e Virus.

Trotzdeem kënnt keng Langweil an der Haaptstad op. Sou ginn et eng Partie Kanner-Attraktioune ronderëm d'Gëlle Fra. Ob Karussell, Knupp-Autoen oder d'Fëscherspill.

Fir d'Foraine ginn domadder laang Méint op en Enn, wou kee Su erakoum.

Déi nächst zwee Méint ass an de verschiddene Stater Quartieren eng kleng Kiermes. Bis op d'Iess- a Gedrénksstänn sinn all d'Spiller gratis.

Mat der Escher Ouschterkiermes fänkt normalerweis all Joers d'Saison fir d'Forainen un. De Covid-19 huet déi Kéier déi grouss Manifestatiounen ausgebremst.

Souwuel d'Gäscht ewéi och d'Kiermesleit musse sech all Dag un d'gëlle Reegelen halen. D'Gestes barrières an no all Tour ginn d'Spiller desinfizéiert.

Den Ament lafe Gespréicher mat anere Gemengen, fir am Hierscht Kiermessen ze organiséieren.

Bis den 13.September heescht et elo mol nach: "D'Stad lieft".