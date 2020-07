Clierf invitéiert hir Bierger, bei engem Projet matzemaachen, deen zesumme vun der Gemeng an msdesign by myriamschmit lancéiert gouf.

Jiddereen, deen zu Clierf wunnt, schafft oder do opgewuess ass, dierf sech vun der Lëtzebuerger Fotografin Sophie Margue fotograféieren ze loossen, fir de "Portrait vun der Gemeng Cliärref" ze completéieren. Ob eleng, mat Frënn, Famill, Aarbechtskolleegen oder dem Partner: Jiddereen ass häerzlech invitéiert matzemaachen.

Op dës Manéier wëll een ënnert anerem deene Leit Merci soen, déi an de 17 Uertschafte vun der Gemeng schaffen an d'Gefill vun Zougehéieregkeet an Identifikatioun stäerken. Grad an Zäite wéi dësen ass et wichteg, e Projet an d'Liewen ze ruffen an ze ënnerstëtzen, deen d'Leit matenee verbënnt.

Emile Eicher, Buergermeeschter vu Clierf: "Nous vivons une crise qui n'est pas arrivée à sa fin. Je trouve important de faire un portrait de la commune en ces moments de crise. La commune c'est qui ? Ce sont nos citoyens."

Wou kann ee sech umellen?

Fir mat ze maachen, soll ee seng Kandidatur via Formulaire um Site www.clervaux.lu bis spéitstens den 30. August eraschécken. Ënnert all de Kandidature gi 25 Portraite vun enger Jury erausgesicht, déi vum 9. Oktober un ënnert fräiem Himmel ausgestallt ginn zu Clierf, Hengescht a Munzen.

Méi Informatioune kënnen am Communiqué nogelies ginn.