Déi 8 kleng Fester an de Stater Quartiere kéinten zu all Ament zougemaach ginn, sollt d'Stad Lëtzebuerg dat vun der Santé signaliséiert kréien.

D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet e Mëttwoch de Moien um traditionelle City Breakfast awer betount, dass den Ament guer näischt dorop hindeite géif. Déi verspreet Buden a Spiller géife keng sanitär Gefor duerstellen. D'Bedreiwer hätte genuch Zäit, alles propper ze halen, well d'Stad hinnen e pauschale Präis bezilt, dee kontraktuell fixéiert wär. D'Ouvertureszäite ginn awer vun 11 Auer moies bis 20 Auer owes reduzéiert. D'Spiller wären nämlech haaptsächlech fir kleng Kanner, esou de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt. D'Buergermeeschtesch huet dann nach präziséiert, datt déi meescht Spiller net fir déi Jugendlech sinn an et net virgesi wier, datt ganz Gruppe vu Jugendleche sech op deene Plazen ophalen. Alkohol gëtt kee verkaf.

Fir déi Jugendlech géif et an der Stad genuch aner Plaze ginn, fir sech am Respekt vun de sanitäre Reegelen ze amuséieren, mengt d'Lydie Polfer, de Péitrussdall zum Beispill. D'Wiss bei den dräi Eechelen ass net zougemaach ginn, betount d'Buergermeeschtesch nach. Aus Sécherheetsgrënn goufen awer déi méi kleng Plazen op der Festung physesch ofgespaart.

An zwee Kaffiszëmmeren am Garer Quartier, wou e puer Mënsche sech zum Beispill d'Kiche gedeelt hätten, hu Persoune sech mam Coronavirus infizéiert. Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch confirméiert an den Appell un d'Gestionnairë vu sougenannten ''chambres meublées'' gemaach, sech fir déi néideg Hygiène an hiren Infrastrukturen anzesetzen. Op Stater Territoire géif et eng 100 där Adresse ginn, huet d’Lydie Polfer präziséiert.

1.000 Commercen hu mëttlerweil vun der finanzieller Hëllef vun der Stater Gemeng profitéiert. Bal eng Millioun Euro gouf un Direkthëllefen ausbezuelt. D'Gemeng krut ronn 22.000 Akafsbongen, déi elo no an no bis d'Enn vum Joer verdeelt, respektiv verspillt, ginn. De Subside vu 4.000 Euro hu bis elo 800 Commercen ugefrot. D'Demandë kënne bis den 30. September gemaach ginn.

De ganzen August iwwer wäert d'Rue du Fossé laanscht de Knuedler fir den normalen Trafic gespaart a fir d'Foussgänger reservéiert ginn. An dëser Testphas wëll d'Stater Gemeng observéieren, wéi een Impakt dës Mesure op d'Verhale vun de Leit huet. Et deit also dorop hin, dass d'Gemeng sech op d'mannst Gedanke mécht, dës Strooss an Zukunft eng Kéier ganz an eng Foussgängerzonen ëmzeklasséieren.

D'Frënn vun de Beem dierft et traureg maachen. Op der Kockelscheier ronderëm de Weier mussen 52 Pëppele gehae ginn, well se krank sinn. Den CSV-Schäffe Serge Wilmes huet betount, dass de Schäfferot dës Beem ganz sécher net hätt wëlle fort huelen.