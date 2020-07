"D'Stad lieft" ass de Summermotto fir d'Kiermessen duerch d'Quartieren. Ma déi e bëssen aner Schueberfouer suergt nawell fir vill Diskussioun.

Gratis Spiller fir d'Kanner, Séissegkeeten oder Gromperekichelcher duerch déi ganz Stad. Sou gesäit eis Mini-Fouer dëse Summer aus.

Duerch d'Verdeele vun de Spiller an Iessbude, gi grouss Mënschemasse verhënnert. Déi meescht Leit fannen dat eng amusant Ofwiesslung. Fir déi eng Amusement, anerer verdéngen domat hire Liewensënnerhalt.

Stater Kiermes suergt fir Diskussioun / Rep. Morgane Denozi

Mat dëser Alternativ gëtt virun allem den Forainen gehollef. Trotzdeem erliewen d'Besëtzer vun de Buden déi alternativ Fouer ganz anescht a mat manner Clienten.

D'Morgane Denozi war op den Terrain an huet Forainen a Passanten am Märeler Park an op der Place Thorn gefrot, wat si vun dësem Konzept halen.

Bis den 13. September kann ee vun de verschiddenen Attraktioune profitéieren.