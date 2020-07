Nom Récktrëtt vum aktuelle Gemengerot: Thomas Wolter als Buergermeeschter, Jean-Claude Ruppert als 1. a Martin Bohler als 2. Schäffe proposéiert.

Wann et nom Wonsch vun der Majoritéit am Gemengerot vu Waldbriedemes geet, da sollen den Thomas Wolter als Buergermeeschter, an de Jean-Claude Ruppert als éischte Schäffen an de Martin Bohler als zweete Schäffen, an Zukunft d’Geschécker vun der Gemeng leeden.

Dat schreift d’Wort. Nom Récktrëtt vum aktuelle Schäfferot, wier dat en Dënschdeg am Gemengerot esou decidéiert ginn.

D’Inneministesch muss déi Kandidaturen elo nach acceptéieren, ier den neie Schäfferot vereedegt ka ginn. Bis dohinner bleift de Louis Oberhag nach Buergermeeschter. 1. Schäffe war de Jean-Paul Thiltges an 2. Schäffen d'Trine Guldager Bodker.

No der Summervakanz soll et zu Waldbriedemes Komplementarwalen ginn, fir déi fräi Posten am Gemengerot nei ze besetzen.