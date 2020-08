Den Dossier vun enger Crèche an der Gemeng Biekerech, déi de 25. Juni e Baustopp vum Ëmweltministère krut, ass net anescht behandelt ginn, wéi anerer.

Dat schreift déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg um Samschdeg an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum adr-Deputéierten Fernand Kartheiser.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser

Fir d'éischt Tageblatt an dunn d'Lëtzebuerger Wort hate sech mam Fall beschäftegt, ënnert anerem wéinst dem Profil vun der Bauhärin Barbara Agostino, selwer DP-Member a Fra vun der grénger Europadeputéiert Tilly Metz. Am Lëtzebuerger Wort gouf sech ugangs der Woch driwwer gewonnert, datt d'Naturverwaltung séier nom Baustopp am Kader vum Eco-Bilan op der Plaz war, an datt si fir dëse Bilan zoustänneg war an d'Bauhärin net huet missen eng extern Entreprise engagéieren.

Den adr-Deputéierten huet d'Verwonnerung gedeelt an a senger parlamentarescher Fro eng Rei Prezisioune gefuerdert an och e Lien mat der Affär ëm de fréieren Déifferdenger Buergermeeschter insinuéiert. Hei hat en Deel vun der Oppositioun der grénger Ministesch Carole Dieschbourg reprochéiert, hire Parteikolleeg besser behandelt ze hunn.

D'Ëmweltministesch awer wiert sech géint d'Ënnerstellungen. Et géif sech hei ëm e geschützte Biotop am Bauperimeter handelen, dofir dierft gebaut ginn, ma et hätt missen iwwert en Eco-Bilan determinéiert ginn, wéi déi zerstéiert Natur op enger anerer Plaz kompenséiert misst ginn.

Zu Huewel an der Gemeng Biekerech wieren awer op d'mannst 10 Uebstbeem an eng Heck ewechgemaach ginn an esou Liewensraum vun ënnerschiddlechen Déieren zerstéiert ginn, ouni dat virdru gekuckt gouf, wéi dat misst kompenséiert ginn. Dofir wier de Baustopp komm. D'Interventioun vun der Naturverwaltung op der Plaz hätt awer näischt direkt mam Baustopp ze dinn, ma mat der initialer Demande, fir hei e Biotop ze zerstéieren. Den néidegen Eco-Bilan géif ënner gewësse Konditiounen, déi hei erfëllt gewiescht wieren, vun der Naturverwaltung selwer erstallt ginn, zanter 2019 wier dat an 175 vu 560 Fäll geschitt.

Am Juli hätt de Bauhär e Bréif kritt vun der Naturverwaltung, datt d'Demande net komplett wier, wourop hin e Rendezvous ausgemaach gouf. An der Reegel géif d'ANF bannent 2 Wochen op d'Plaz kommen, hei hätt et 3 Woche gedauert.

D'Duerstellung, d'Naturverwaltung wier séier op d'Plaz geschéckt ginn, fir de Baustopp opzehiewen, weist d'Ëmweltministesch deemno zeréck.