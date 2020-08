Dëst Joer sollen awer nëmmen déi etabléiert a lokal Commercen d'Méiglechkeet hunn, hir Butteker op de Stroossen opzemaachen.

Och dëst Joer wäert d'Stater Braderie wéi gewinnt traditionell den 31. August stattfannen. Samschdes a sonndes schonns hunn d'Geschäfter d'Méiglechkeet, fir virun hirem Buttek e Stand opzeriichten. Dëst Joer sollen awer nëmmen déi etabléiert a lokal Commercen d'Méiglechkeet hunn, hir Wuer op de Stroossen unzebidden.

Stänn mat Iessen a Gedrénks a weider Commercë kënne sech um Knuedler eng Plaz fir hire Stand reservéieren, an net wéi gewinnt an de Stroossen nieft de Butteker. Et gouf preziséiert, datt de Verkaf vun Alkohol verbuede gëtt. Associatiounen an Stänn vu Parteie wäerten et dëst Joer keng op der Braderie ginn.

Wärend der ganzer Braderie bleift d'Droe vun der Mask an d'Anhale vun de sanitäre Reegele weiderhin obligatoresch.

Offiziellt Schreiwes vun der Stad Lëtzebuerg

Événement traditionnel « Stater Braderie »

Adaptations et modalités de l'édition 2020

Dans le contexte actuel de la pandémie liée au Covid-19, la Ville de Luxembourg, en étroite collaboration avec l'UCVL, a mis en place un certain nombre de mesures afin de pouvoir proposer aux visiteurs la traditionnelle « Stater Braderie » se déroulant le lundi, 31 août 2020, dans les meilleures conditions possibles.

Commerces et catering



A l'image des autres événements proposés par la Ville dans l'espace public au courant de l'été, la vente de boissons alcoolisées sera interdite dans l'espace public le jour de la « Stater Braderie » et les stands de catering ne seront pas autorisés dans les rues commerçantes. Les commerçants auront la possibilité de proposer des en-cas à emporter dans des espaces centralisés « food village » installés à la Place Guillaume II, pour ce qui est de la Ville-Haute, respectivement dans la rue Origer dans le quartier de la Gare.

Pour cette édition 2020, les stands seront exceptionnellement limités aux commerces établis dans la capitale.

Mesures sanitaires

Etant donné les espaces réduits dans lesquels circulera le public, le port de masque sera obligatoire, tout autant pour les employés des commerces que pour les visiteurs. Par ailleurs, les commerçants participant à la « Stater Braderie » sont priés d'assurer le respect des mesures sanitaires dans leurs établissements.

Mobilité

Seront fermées à la circulation à cette occasion la rue Origer ainsi que l'avenue de la Liberté sur le tronçon situé entre la Place de Paris et la Place de la Gare (des déviations seront mises en place).