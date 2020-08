Nodeems déi zwee Männer entlooss goufen, ass d'Enquête vun der Justiz amgaangen, fir all Elementer beieneen ze kréien.

D'Tageblatt zitéiert e Méindeg iwwerdeems aus zwee Enquête-Pabeiere vun der "Commission disciplinaire", déi och dem Hesper Gemengerot virlouchen. Detailer, déi weisen, mat wéi enger krimineller Energie déi zwee Ex-Beamte gekuckt hunn, fir zu hirem ze kommen.

Eng Energie, déi net vun haut a gëscht koum, mee Detournementer an d'Schafe vu fiktive Konten, op déi Gemengesuen iwwerwise goufen, déi ewell op d'Zäite vum CSV-Buergermeeschter Alphonse Theis, also tëscht Mëtt den 80er an Enn 90er Joren, zeréckginn.

D'Tageblatt zitéiert aus de Rapporten, an deenen och d'Deckfirme SICO-H an ARLUX genannt ginn, wouhinner Sue gefloss sinn.

Déi ernimmt 3,2 Milliounen Euro schéngen e Minimum an net de maximale Montant duerzestellen.

SICOH ass iwwregens d'Ofkierzung fir e fiktive "Syndicat d'Initiative de la Commune de Hesperange" - hat awer absolut näischt mam reelle Syndicat ze dinn - mee et gouf e fréiere Postscheck-Kont vum wierkleche Syndicat fir Viremente benotzt.

Audio: Affär Hesper 12h30 -grotz

Den Hesper Député-Maire ass nach ëmmer entsat iwwert d'Manéier an d'Nonchalance, mat deenen déi zwee inculpéiert Fonctionnairë virgaange sinn:



"Mir waren alleguer schonn, jiddereen, och d'Aarbechtskolleegen - als Hesper Gemengeresponsabel si mer verflicht gewiescht, derfir ze suergen, datt Alles opgedeckt an opgekläert gëtt an d'Sue gréisstméiglech rembourséiert ginn"

De Marc Lies ass awer och verwonnert, wéi et méiglech ass, dat an Etappen ëmmer nees Detailer aus der Enquête public gemaach ginn. Notamment um Niveau vum Gemengerot, wou et u sech e huis-clos gouf. Ass dëst eng entrave à la justice?

"Ben, dat hei schuet der Gemeng ganz kloer. Hei si kriminell Akte geschitt an dat duerch zwou Persounen iwwer Joren. Mir hunn derfir gesuergt, datt déi zwee Hären 'dingfest' gemaach ginn, am August zejoert goufe si suspendéiert. Bei engem Beamten ass et net einfach, deen ze licenciéieren, dat ass no Corona dunn am Juli geschitt. Lo solle mer d'Justiz hir Aarbecht maache loossen an da komme Conclusiounen."

Bis nach dëst Joer am Summer waren déi 2 beschëllegt Beamten och nach Member vum Syndicat d'Initiative, deen de Camping zu Alzeng ënnert anerem geréiert. Domat ass lo Schluss!

Marc Lies: "De Syndicat huet sech missten nei opstellen an och kucken, dass do nees Rou erakënnt an hir Aarbecht, fir datt si en toute serenité och nees kënne weidermaachen"

Aus den Dokumenter, déi d'Tageblatt publizéiert, geet och ervir, datt op d'mannst ee vun den zwéi beschëllegten Ex-Beamten zouginn huet, datt béid Deckfirmen effektiv nëmmen e Konstrukt gewiescht wieren, fir sech selwer ze beräicheren. Ee vu béide Männer, dee keen Onbekannten a Konschtkreeser war, hätt selwer gesot, datt säin extravaganten, deiere Liewensstil hätt misste finanzéiert ginn, a beschreift dat mat de Wierder "c'était le risque" à prendre.

Un de Riichter ze decidéieren, wat dee Risk um penale Volet als Strof mat sech bréngt.