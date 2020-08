En Donneschdeg war d'Presentatioun vun der Braderie den nächste Méindeg.

Dat wichtegst wär, dass déi sanitär Reegele kënnen agehale ginn, esou soten de President vum Stater Geschäftsverband Guill Kaempff an de Stater Schäffe Serge Wilmes. Dofir muss een eng Mask unhunn, wann een an der Stad oder op der Gare ënnerwee ass. Op de Stänn dierf och keen Alkohol verkaaft ginn. D‘Stater Bäckeren, Metzler a soss gastronomesch Geschäfter dierfe kee Stand virun der Dier opriichten. All hir Stänn fënnt een um Knuedler, respektiv an der Origer-Strooss.

D‘Offer wäert reduzéiert sinn. Et dierfen nämlech exklusiv Stater Geschäftsleit hir Stänn an de Stroossen opriichten. Och Associatioune wäerten anescht ewéi soss net present sinn.

De Stater Schäffe Patrick Goldschmidt mécht den Appell, net mam Auto bis an den Zentrum vun der Stad ze kommen, mä op déi sëllege Park&Riden zeréckzegräifen oder vum ëffentlechen Transport ze profitéieren. Eng ganz Partie Stroosse wäerte fir de Verkéier zou sinn. All déi Informatioune fënnt een online um Site vun der Stad Lëtzebuerg.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Ville de Luxembourg

PDF: Informatiounen iwwer Trafic, Parking an esou weider

PDF: Wien ass alles dobäi?

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der UCVL