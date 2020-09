Waldbriedemes ass nëmmen eng kleng Ost-Gemeng, mä mat sëllege politesche Changementer iwwert déi lescht Joren.

Ee Mount nodeem sech am Mee mam Trine Guldager Bodker a Jean-Paul Thiltges déi zwee Schäffen zeréckgezunn haten, huet och de Buergermeeschter Louis Oberhag Enn Juni säin Amt zur Dispositioun gestallt, wëll hie keng Majoritéit am Gemengerot méi hannert sech konnt rassembléieren.

Zanter 2008 stoung de Louis Oberhag un der Spëtzt vun der awunnerméisseg klengster Ost-Gemeng.

Et ass domat well déi drëtte Kéier no 2004 an 2008, datt e Buergermeeschter seng Majoritéit am Gemengerot Waldbriedemes verluer huet a säi Mandat net méi konnt op en Enn féieren. Virum Louis Oberhag waren dat de John Rennel an de Jean Terens.

Den Ex-Buergermeeschter Oberhag bleift awer am Conseil.

Net méi spéit wéi en Dënschdeg de Mëtteg gëtt eng nei politesch Spëtzt fir d'Gemeng Waldbriedemes vun der Inneministesch vereedegt: neie Buergermeeschter gëtt den Thomas Wolter, nei Schäffe sinn de Martin Bohler an de Jean-Claude Ruppert.

Wëll zwee Posten am Gemengerot zu Waldbriedemes awer net besat sinn, mussen am Hierscht Komplementarwalen ofgehalen ginn.