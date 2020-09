D'Traditioun vun der Fouer zu Lëtzebuerg gëtt et zanter 1340.

Wéinst der aktueller Situatioun gouf et dëst Joer keng traditionell Fouer, dofir awer eng Mini-Fouer. Zanter dem 18. Juli sinn d'Quartiersfester elo amgaangen. Ma wéi koumen dës beim Public un an huet et sech fir d'Forainen och gelount? Mir zéien de Bilan a hu mat de Forainen geschwat.

Déi verschidde Meenunge kënnt Dir iech an eisem Video-Reportage ukucken.