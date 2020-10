Den Info-Container läit tëscht dem neie Parking vun der rue St. Quirin am Gronn an der Entrée vum Park vun der Péitruss.

Den offizielle Communiqué vun der VDL

Renaturation de la vallée de la Pétrusse

Inauguration de l’Info-Container “Ons Péitruss”

Ce vendredi 16 octobre 2020, Madame Lydie Polfer, bourgmestre, Monsieur Serge Wilmes, premier échevin, et Monsieur Patrick Goldschmidt, échevin responsable en matière de l’environnement ont inauguré l’Info-Container “Ons Péitruss” situé à mi-chemin entre le nouveau parking de la rue St Quirin au Grund et l’entrée du parc de la Pétrusse, en présence de Madame Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Le nouveau Info-Container, mis en place par la Ville de Luxembourg, accompagnera dès à présent la renaturation de la Pétrusse, un projet d’envergure à l’initiative de la Ville de Luxembourg, et réalisé en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, l’Administration de la gestion de l’eau, l’Administration de la nature et des forêts et l’Administration des ponts et chaussées.

Soucieuse d’éveiller l’intérêt du grand public et de répondre aux questions que la revalorisation de la Pétrusse et du parc attendant peut susciter, les services Communication et relations publiques, Canalisation et Technologies de l’Information et de la Communication de la Ville de Luxembourg ont mis en place un container de chantier entièrement repensé à des fins de communication. Revêtu d’un habillage créatif aux couleurs naturelles et doté d’un écran tactile et d’un écran normal, l’Info-Container s’intègre parfaitement dans son environnement et permet au public de s’informer sur toutes les facettes du projet qui vise à rétablir des écosystèmes artificialisés afin de revenir à un état plus naturel.

Une approche ludo-éducative

Grâce à une interface tactile, s’articulant autour d’illustrations et d’icônes, l’utilisateur peut explorer la vallée de la Pétrusse et accéder à des informations relatives aux différentes phases du chantier de la renaturation, à l’offre des sports et loisirs praticables dans la vallée ainsi qu’à la nature et l’environnement. L’utilisation intuitive permet à tout un chacun de trouver rapidement les renseignements souhaités et de mieux comprendre le projet de renaturation dans son ensemble. En outre, toute une panoplie d’informations historiques, issues de la Photothèque et des Archives de la Ville de Luxembourg et du Centre national de la recherche archéologique, sont disponibles en un clin d’œil.

Des simulations en image et vidéo

Alors que la première phase des travaux, entre l’embouchure de l’Alzette et l’écluse Bourbon, a bel et bien commencé, les écrans permettent aux visiteurs de fouiller une panoplie de simulations et de photos panoramiques ainsi qu’une vidéo aérienne leur permettant de se projeter dans la vallée de la Pétrusse telle qu’elle se présentera à l’horizon 2027. Ainsi, les utilisateurs peuvent découvrir en avant-première la surface de repos et de loisirs à l’entrée du parc (côté rue St Ulric), les gradins et balcons à différents endroits des berges, les nouveaux ponts ou encore les chemins qui seront aménagés de part et d’autre de la Pétrusse qui coulera alors dans un lit de rivière naturel.

Un outil disponible en trois langues

Grâce à cet outil de communication interactif, disponible en langues française, anglaise et allemande, la Ville de Luxembourg souhaite sensibiliser et informer sur l’importance de ce projet dont bénéficieront non seulement les visiteurs et résidents en augmentant leur qualité de vie mais surtout la faune et la flore dans la capitale.

Afin de garantir une communication appropriée, les informations disponibles via les écrans digitaux seront régulièrement mises à jour et cela jusqu’à finalisation du projet.