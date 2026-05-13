RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Pierre HurtÉischte Lëtzebuerger Präis fir Architekturkritik

Pierre Hurt
Architekturkritik spillt eng entscheedend Roll an der Perceptioun an dem Verständnis vun eiser gebauter Ëmwelt.
Update: 13.05.2026 12:50
© RTL

Eng Carte blanche vum Pierre Hurt

Den éischte Lëtzebuerger Präis fir Architekturkritik gouf den 29. Abrëll iwwerreecht. Dësen neie Präis, organiséiert vum OAI, ass Deel vun der Publikatioun Architecture deLUX, an där zéng europäesch Journalisten an Architekturhistoriker zwanzeg aussergewéinlech Projeten zu Lëtzebuerg analyséieren.

De Chefredakter vum engem ganz populären Online-Architekturmagazin gouf vun de Lieser als Gewënner fir säin Artikel iwwer e Waassertuerm gewielt. Architekturkritik spillt eng entscheedend Roll an der Perceptioun an dem Verständnis vun eiser gebauter Ëmwelt. Manner am Sënn vun enger einfacher Gutt/Schlecht-Klassifikatioun funktionéiert gutt Architekturkritik als Vermëttler tëscht allen Acteure fir e resilient Zesummeliewen. Dës ëffentlech Mediatioun schaaft souwuel Distanz ewéi och Kontext. Si erlaabt eis, d‘Projeten an e méi breede kulturellen, sozialen, ekonomeschen an urbanen Zesummenhang ze setzen an ze verstoen.

Fir effektiv ze sinn, muss d'Architekturkritik an zwou Etappe stattfannen: bei der Aweiung vum Gebai an och zwee Joer, nodeems et benotzt gouf. Dës Perspektiv hëlleft, widderhuelend Muster, Stäerkten, mee och Erausfuerderunge besser z'identifizéieren a gemeinsam Léisungen ze fannen. Tëscht sengem internationale Charakter a senger lokaler Identitéit stellt Lëtzebuerg, duerch seng Gréisst, säi Multikulturalismus an seng Dynamik e "kondenséierte Laboratoire" fir zäitgenëssesch Architektur, Ingenierie a Urbanismus duer.

Wéi ee vun de Journalisten festgestallt huet: Lëtzebuerg ass ebe just kee Monaco an huet vill ganz gutt Beispiller vun nohalteger Planung. D‘Baukultur brauch d‘Bierger – an d‘Bierger brauchen eng Sprooch, déi verständlech an zougänglech ass. D‘Architekturkritik spillt eng wichteg Roll, fir dës Verbindung opzebauen an eng méi breet Debatt ze fërderen, fir Akzeptanz an Zesummenaarbecht z'erreechen. An domat och den NIMBY-Effekt (Not In My Backyard) anzedämmen.

Fräi Architekturkritik z‘akzeptéieren, als Ausdrock vun eiser Baukultur, hëlleft, gemeinsam Äntwerten op d‘Fro ze fannen: Wéi wëlle mir bauen a liewen? A wie baut, baut fir ons all. Dofir d’Wichtegkeet, datt den informéierte Bauhär seng gesellschaftlech Verantwortung mat onofhängegen Architekten a Ingenieuren deelt. Dës Initiativ vum OAI huet d'Zil, eng konstruktiv Diskussiounskultur ze fërderen hei am Land an och mat der Groussregioun an doriwwer eraus.

Dir kënnt de Film vun der Remise du Prix an der Table Ronde op oai.lu kucken.

Vum Pierre HURT, Direkter vum Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI)

Am meeschte gelies
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Video
Déidleche Virfall um Fluchhafen zu Denver
Opname vun Iwwerwaachungskamerae weise Persoun op der Pist
Video
Vicky Leandros
Zeréck op d'ESC-Bün – do, wou alles ugefaangen huet
Video
Fotoen
1
Nationale Futtball
D'Datumer fir d'Barragematcher sti fest
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Carte blanche vum Gaston Ternes
Wann Enseignanten ausbrennen, verléiert d'Grondschoul!
Audio
16
Carte blanche vum Robert Weber
Europa däerf net liberal an neutral sinn, mee muss eng Wäertegemeinschaft bleiwen!
Audio
13
Carte blanche vum Jean-Luc Thill
Educatioun an Arméi – wann d'Symbolik kippt
Audio
22
Carte blanche vum Carlo Thelen
E puer Iwwerleeungen zur kommender Tripartite
Audio
9
Carte blanche vum Anne Calteux
Europa: eng Normalitéit, déi mir net däerfen als selbstverständlech huelen
Audio
Carte blanche vum Richard Graf
Earth Day 2026
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.