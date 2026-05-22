RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Georges HellinghausenIechternacher Sprangpressessioun

Georges Hellinghausen
Den nächsten Dënschdeg, Päischtdënschdeg, ass et nees esou wäit: Da sprangen se zu Iechternach. Iwwert d'Sprangpressessioun, eng Carte blanche vum Georges Hellinghausen.
Update: 22.05.2026 12:50
© RTL-Grafik

Carte blanche vum Georges Hellinghausen

Knapps ass d'Oktav eriwwer, d'Fatima-Pressessioun zu Wooltz gehalen, steet den nächste reliéisen Highlight virun der Dier: d'Iechternacher Sprangpressessioun um Dënschdeg no Päischten.

Op Englesch gëtt se "Hopping procession" genannt. A grad dëse flotten "hopp hopp" gëtt hirem Danzrhythmus schonn eleng akustesch, sproochmusikalesch gerecht.

Iwwer d'Ufäng vun deem seltsame Spektakel ass ewell vill gefuerscht a geschriwwe ginn. Ma wann ech d'Saach richteg iwwerkucken, reduzéieren d'Hypotheese sech op zwou: D'Sprangpressessioun wier an archaeschen Zäiten aus engem heedneschen Danz entstanen a spéider gedeeft, verchrëschtlecht ginn – dat ass déi "evolutionistesch" Thees. Oder awer se wier e Produkt aus dem Mëttelalter, fir d'Epilepsie ze bekämpfen, well et soss keng Therapie deemools gouf. Dat ass déi "kreationistesch" Thees. Méiglecherweis stinn dobäi och d'Pilger vu Waxweiler, déi bis haut aus der Äifel ze fouss erof op Iechternach gepilgert kommen, un hirem Ursprong. Si missten, am Kader vun enger Bann- oder Pflichtpressessioun, all Joer op Päischtdënschdeg an d'Abteistad op d'Graf vum Hl. Willibrord eng net fräiwëlleg Wallfaart ënnerhuelen.

Déi populär Polka, op déi gedanzt gëtt, huet am 19. Joerhonnert hir Form ugeholl. Si gläicht iwwregens dem "Fuchs du hast die Gans gestohlen" an dem "Adam hatte sieben Söhne", en Hiwäis op hire volkstümleche Charakter.

Wéi och ëmmer, d'Iechternacher Sprangpressessioun gehéiert mat zum Beschte vun eisem einheimesche Brauchtum a kulturelle Patrimoine an ass doriwwer eraus och nach duerch d'UNESCO protegéiert.

Se huet bal ëmmer stattfonnt, just net am Zweete Weltkrich an net wärend der Corona-Pandemie. Virun 1800, wéi Iechternach nach Benediktiner hat, ass se vun der Abtei organiséiert ginn. Vum 19. Joerhonnert u sinn d'Iechternacher Leit zoustänneg. Zënterhier sprangen och Fraen a Meedercher mat. Haut des Daags ass besonnesch de Willibrodus-Bauveräin aktiv involvéiert, zesumme mat der Par "Regioun Iechternach St. Willibrord".

Bis dato ass d'Sprangpressessioun wäit iwwer Iechternach an iwwert eist Land eraus bekannt, och spréchwërtlech. Se gëtt net zulescht vun de Lëtzebuerger Nokommen déisäit dem Atlantik, an hire Souveniren an an hirer kollektiver Memoire héichgehalen a commemoréiert.

Am meeschte gelies
Zwee franséisch Kanner a Portugal ausgesat
Police hëlt Mamm vun de Bouwen an hire Partner fest
Video
Resultater feelen nach
Dreift de Wollef säin Onwiesen am Éislek?
Video
Audio
Fotoen
Prisongsverwaltung deelt mat
Zu Schraasseg gouf e Prisonéier dout a senger Zell fonnt
Europol-Campagne fir Täter mat laange Prisongsstrofen
Lëtzebuerg sicht nach ëmmer nom Said Nassiri
DFB presentéiert WM-Kader
Manuel Neuer als Nummer 1 am Gol nominéiert
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Carte blanche vum François Bausch
Ëmverdeelung a KI-Zäiten
Audio
14
Carte blanche vum Michèle Schilt
Es lebe der Sport!
Audio
4
Carte blanche vum Elise Schmit
D’Recht matzeschwätzen – privatiséiert
Audio
8
Carte blanche vum Pierre Hurt
Éischte Lëtzebuerger Präis fir Architekturkritik
Audio
2
Carte blanche vum Gaston Ternes
Wann Enseignanten ausbrennen, verléiert d'Grondschoul!
Audio
18
Carte blanche vum Robert Weber
Europa däerf net liberal an neutral sinn, mee muss eng Wäertegemeinschaft bleiwen!
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.