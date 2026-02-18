RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Nico HoffmannSteet de Client nach un éischter Stell bei de Banken?

Nico Hoffmann
Haut geet et bei der Carte blanche vum laangjärege President an Éierepresident vum Konsumenteschutz Nico Hoffmann ëm d'Erhalung an d'Wichtegkeet vum Bezuele mat dem Boergeld, respektiv dem Service um Client vun de Banken.
Update: 18.02.2026 12:49
© RTL

Steet den Client nach un éischter Stell bei den Banken?

Munch Leit behaapten, dass een duerch d’Digitalisatioun u sech kee Boergeld méi bréicht. Anerersäits iergere sech awer vill Clienten, dass een op munche Plazen eemol net méi ka bor bezuelen. An dat net nëmmen am private Secteur, mee och bei de staatlechen- a kommunalen Institutioune gëtt oft nëmme méi d’Bezuele mat der Kreditkaart respektiv iwwert den Online Banking akzeptéiert a Bores refuséiert.

Dobäi soll een awer wëssen, dass et heifir eng EU-Direktive gëtt an och national Reegelunge bestinn, wou de Refus vu Bores souguer strofbar ass.
Virun allem ass et déi eeler Generatioun, déi vulnerabel Persounen an net nëmmen déi, sief et emol keng Kreditkaart hunn respektiv am Ëmgang mat den digitalen Technologien net sou vertraut sinn. Oder sief et souguer, dass nach munch Clientë kee PC respektiv Online-Uschloss hunn oder hir Operatiounen aus wellechem Grond och ëmmer nach wie vor mat Boergeld wëlle virhuelen.

Och wann anscheinend ëmmer méi Verbraucher just mat der Kreditkaart respektiv online bezuelen, ass dat nach laang kee Grond, fir d’Mënzen an d’Schäiner ofzeschafen. D’Banken hu scho souwisou vis-à-vis vum Client eng vill ze vill grouss Muecht a wou de Verbraucher ëmmer méi zum glieserne Mënsch gëtt an ronderëm d’Auer kann iwwerwaacht ginn.

Eng Zukunft ouni Boergeld kann engem schonns Angscht maachen. Well wéi dacks hu mir et schonns an der Vergaangenheet erlieft, dass et zu technesche Probleemer komm ass, wéi dat nach kierzlech bei LuxTrust de Fall war. Emol net drun ze denken, wann ee seng Kreditkaart geklaut kritt, verléiert oder souguer vun engem Moment zu deem anere seng Codë geknackt kritt, respektiv seng Kaart vun der Bank gespaart gëtt.

D’Mënzen a Schäiner garantéieren d’Privatsphär a Selbstbestëmmung! Duerfir bezilt de Client jo och sou munch Bankefraisen.

Dowéinst soll een dem Client och an Zukunft d’Fräiheet an d’Wiel iwwerloossen, selwer ze decidéieren, ob hien entweder Cash respektiv eben Online oder mat der Kaart wëll bezuelen, sou wéi et him am Beschte passt.

Et schéint ëmmer méi, wéi wann d‘Banken e Probleem mat der Betreiung an dem Service um Client hunn. Sou wéi een dat an leschter Zäit ëmmer méi dacks mat dem Zoumaache vu Bankagencen a Bankomate ka feststellen, wou ee sou etlech Kilometer muss fueren, fir där iwwerhaapt nach eng ze fannen. Oder virun allem Bankagencen nëmmen nach eng kuerz Zäit op hunn an de Client oft virun enger zouener Dier steet.

Hei wier och de Legislateur gefuerdert, deem Spillchen en Enn ze setzen. Well anscheinend geet et de Banke just drëms e Maximum aus de Clienten eraus ze quetschen. Zousätzlech schafft den Online Banking nëmmen Aarbechtsplazen an de physesche Kontakt of, wou et just nach ëm de maximale Profit anstatt ëm d’Interesse vum Client geet.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Slalom-Gold fir Mikaela Shiffrin, Gwyneth Ten Raa an éischter Manche eliminéiert
Video
12
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dëse Mann?
No Retarden an Annulatiounen um Sonndeg
Wat sinn d’Rechter vum Fluchpassagéier?
Video
7
Champions League
Real Madrid wënnt hëtzegen Allersmatch géint Benfica no méiglechem Fall vu Rassismus
Video
13
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Carte blanche vum Françoise Hetto
Mat de Kanner schwätzen
Audio
Carte blanche vum Magali Paulus
F wei Faschismus, U wei USA, C wei I.C.E. a K wei Knaschtert-Killer-Kriminell
Audio
50
Carte blanche vum Michel Maquil
De finanzielle Mëssbrauch an der Famill als eng Form vun haislecher Gewalt
Audio
Carte blanche vum Richard Graf
Reform vun der Pressehëllef
Audio
21
Daniel Eischen, Kommunikatiounsberoder a President vum Conseil de la Publicité
Carte blanche Daniel Eischen
Stereotyppen a Sträitkultur: Mir musse léieren, domadder ëmzegoen
Audio
Eng Carte blanche vum Carlo Thelen
2026 muss d‘Joer vun der Reformfäegkeet ginn
Audio
11
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.