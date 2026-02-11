RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Michel MaquilDe finanzielle Mëssbrauch an der Famill als eng Form vun haislecher Gewalt

Michel Maquil
D’Digitalisatioun vun de Banken huet leider och mat sech bruecht datt de Client vill méi einfach finanziell mëssbraucht ka ginn. Den haisleche finanzielle Mëssbrauch konnt sech esou staark entwéckelen. Dëse Mëssbrauch trëfft virun allem Fraen an e gëtt och als eng Form vun haislech Gewalt ugesinn. Fir deem entgéint ze wierken ass et wichteg vir vun ufank un kloer Verhältnisser an de Finanzen vun enger Famill ze schafen.
Update: 11.02.2026 12:49
© RTL

D’Digitalisatioun an der Bankewelt huet grouss Fortschrëtter fir d’Bank a fir all Client mat sech bruecht.

Carte blanche vum Michel Maquil iwwert “finanzielle Mëssbrauch”

Och an den Entwécklungslänner, wou et net vill Bankagence gëtt, huet déi Digitaliséierung ee grousse Fortschrëtt mat sech bruecht. Esou kënnen d‘Awunner a praktesch alle Géigende vum Land relativ einfach Bank Operatioune maache.

Leider huet de Fortschrëtt awer och nei Gefore mat sech bruecht wéi kierzlech op enger Konferenz hei zu Lëtzebuerg erkläert ginn ass. Esou hunn Onéierlecher vill Méiglechkeete fir an déi Prozesser an ze gräife fir Geld ze klauen. Esou wäit muss et mol net kommen. Et geet duer de Kontestand vun enger Persoun eraus ze fannen, z.B. beim Partner oder engem Member vun der Famill, fir Drock op deen ze maachen. Dat nennt een haisleche finanzielle Mëssbrauch, op englesch “domestic financial abuse”.

An där Konferenz, wou eigentlech iwwer finanziell Inclusioun geschwat gouf, ass besonnesch drop higewisen ginn datt an den Entwécklungslänner dës onéierlech Praxis sech besonnesch staark entwéckelt huet. Dat ass eng grouss Gefor an traditionelle Famillje wou se all iwwert dee selwechten elektroneschen Apparat fuere fir Bank Operatiounen ze maachen. An deem Fall ass et dann einfach fir Informatiounen iwwert d’Geld ze kréie wat all Member vun der Famill op sengem Kont huet.

Et ass net fir näischt datt den haisleche finanzielle Mëssbrauch als eng Form vun haislecher Gewalt unerkannt ass. Iwwregens, gëtt déi physesch haislech Gewalt bal ëmmer och vu finanziellem Mëssbrauch begleet, an dat an alle Géigende vun der Welt. Leider sinn och bal nëmme Frae vun dëser Form vu Mëssbrauch betraff. Si ginn am Fong virtuell deelweis oder ganz aus dem Finanzsystem ausgeschloss.

Enger Persoun, déi ënnert finanziellem Mëssbrauch leit, kann een och hëllefe fir hier finanziell Autonomie erëm ze fannen. Verschidde Banken hunn hiert Personal esouguer ausgebilt fir Indizie vun enger haislecher finanzieller Gewalt festzestellen an dann de Client ze beroden. Déi kënnen da bei Organisatioune vermëttelt gi wou hinne weider gehollef gëtt.

Besser ass et awer fir preventiv ze handelen a vun Ufank un an der Famill fir kloer Verhältnisser an der Gestioun vun de Finanzen ze schafen. Et ass sécher méi einfach et ze erméiglechen datt eng Persoun finanziell autonom ass a bleift, wéi herno se aus enger schwiereger Situatioun erauszekréien.

Déi finanziell Exklusioun ze verhënneren ass grad esou wichteg wéi déi finanziell Inclusioun.

Michel MAQUIL

Fréieren Direkter vun der Lëtzebuerger Bourse

Fräie Wirtschaftsberoder

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
Zweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Franjo von Allmen gewënnt och de Super-G
1
Schüler mussen op de Site Scheierhaff
Grondschoul Bieles-Post wéinst Asbest zou
Video
Fotoen
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
63
Flüchtlinge fanne keng Wunneng
Minister Hahn: "Wunnen zu Lëtzebuerg ass deier – do sinn ech doudéierlech"
Video
Weider News
Carte blanche vum Richard Graf
Reform vun der Pressehëllef
Audio
17
Daniel Eischen, Kommunikatiounsberoder a President vum Conseil de la Publicité
Carte blanche Daniel Eischen
Stereotyppen a Sträitkultur: Mir musse léieren, domadder ëmzegoen
Audio
Eng Carte blanche vum Carlo Thelen
2026 muss d‘Joer vun der Reformfäegkeet ginn
Audio
11
Eng Carte Blanche vum François Bausch
Rüstung ass keen nohaltege Wirtschaftsmodell
25
Carte blanche vum Pierre Hurt
Wéi wëlle mir wunnen ?
Audio
Carte Blanche vum Marc Hostert
Banken, Europa an déi lokal Ekonomie – mat engem Been an der Groussregioun
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.