Vu 579 Kandidaten, déi fir d'Realisatioun vun hirem Projet intégré final zougelooss waren, fir d'Techniker-Formatioun ofzeschléissen, hunn der 506 et gepackt. Fir déi aner gëtt et e Rattrapage am Hierscht. D'Formatioun, déi zu engem DT féiert, dauert an der Reegel 4 Joer.
|Technicien en design 3D
|Technicien en agriculture
|Technicien en commerce électronique
|Technicien en administration et commerce concomittant
|Technicien en administration et commerce plein temps
|Technicien en administration et commerce francophone
|Technicien en administration et commerce francophone concomitant
|Technicien en administration et commerce francophone
|Technicien en graphisme
|Entrepreneur maraîcher
|Technicien en environnement naturel
|Technicien Smart Buildings & energies
|Technicien en génie civil
|Technicien en logistique
|Technicien en logistique
|Technicien en hôtellerie
|Technicien horticole en paysagisme
|Technicien en informatique
|Technicien en informatique
|Technicien en mécatronique d'automobile
|Technicien en mobilité électrique
|Technicien en mécanique générale
|Technicien en mécanique générale
|Technicien en mécatronique
|Technicien en mécatronique
|Technicien en mécatronique agri-génie civil
|Technicien 'Smart Technologies' Section E-controls
|Technicien 'Smart Technologies' Section Electro-Technologies
|Technicien 'Smart Technologies' Section Robotique et automatisation
|Technicien 'Smart Technologies' Section Robotique et automatisation francophone
|Technicien 'Smart Technologies' Section Smart Energy
|Technicien 'Smart Technologies' Section Energie et environnement
|Technicien en image
|Technicien en tourisme et communication
|Technicien en vente et gestion