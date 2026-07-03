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Virum Optakt vun der Summer-Sessioun506 Kandidate vu Formation professionelle hunn hiren Techniker-Diplom kritt, e sougenannten "DT"

Joel Detaille
Domadder läit den taux de réussite bei 87%, dat ass liicht manner wéi zejoert, awer méi wéi nach 2024.
Update: 03.07.2026 11:00
© JAN-PETER KASPER/dpa Picture-Alliance via AFP

Vu 579 Kandidaten, déi fir d'Realisatioun vun hirem Projet intégré final zougelooss waren, fir d'Techniker-Formatioun ofzeschléissen, hunn der 506 et gepackt. Fir déi aner gëtt et e Rattrapage am Hierscht. D'Formatioun, déi zu engem DT féiert, dauert an der Reegel 4 Joer.

87 % de réussite pour les candidats au diplôme de technicien (03.07.2026)
Communiqué par : ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Dës Formatioune goufen ugebueden

Technicien en design 3D
Technicien en agriculture
Technicien en commerce électronique
Technicien en administration et commerce concomittant
Technicien en administration et commerce plein temps
Technicien en administration et commerce  francophone 
Technicien en administration et commerce francophone concomitant
Technicien en administration et commerce  francophone 
Technicien en graphisme
Entrepreneur maraîcher
Technicien en environnement naturel
Technicien Smart Buildings & energies
Technicien en génie civil
Technicien en logistique
Technicien en logistique
Technicien en hôtellerie
Technicien horticole en paysagisme
Technicien en informatique
Technicien en informatique
Technicien en mécatronique d'automobile
Technicien en mobilité électrique
Technicien en mécanique générale
Technicien en mécanique générale
Technicien en mécatronique
Technicien en mécatronique
Technicien en mécatronique agri-génie civil
Technicien 'Smart Technologies' Section E-controls
Technicien 'Smart Technologies' Section Electro-Technologies
Technicien 'Smart Technologies' Section Robotique et automatisation 
Technicien 'Smart Technologies' Section Robotique et automatisation francophone
Technicien 'Smart Technologies' Section Smart Energy
Technicien 'Smart Technologies' Section Energie et environnement
Technicien en image
Technicien en tourisme et communication
Technicien en vente et gestion
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