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7 BlesséierterZwou Persoune bei Brand zu Clierf verwonnt, 5 Blesséierter bei verschiddenen Accidenter

RTL Lëtzebuerg
4 Pompjeescorpsen am Asaz wéinst Brand an engem Appartement zu Clierf
Update: 03.07.2026 06:41
© Laurent Weber

Zu Clierf huet et en Donneschdeg den Owend no 23 Auer an der Grand-rue an engem Appartement gebrannt. Zwou Persoune goufe verwonnt, mellt de CGDIS. 4 Pompjeescorpsen waren am Asaz.
 

5 Blesséierter gouf et bei 3 Accidenter

No 17 Auer waren am Rollengergronn zwee Ween net laanschtenee komm. Bei deem Accident goufen zwou Persoune verwonnt.

Zu Märel sinn um 18:40 Auer an der Lonkecher Strooss och zwee Autoe kollidéiert, eng Persoun gouf verwonnt.

No 19 Auer gouf et dann nach eng Kollisioun op der A3 Richtung Metz, wou e puer Gefierer dra verwéckelt waren. Heibäi goufen och zwou Persoune verwonnt.

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