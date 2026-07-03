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Rappell am Kader vun HëtztwellenLeit iwwer 75 Joer kënne sech weiderhi fir gratis Betreiung aschreiwen

RTL Lëtzebuerg
Grad wärend Hëtztperioden ass et wichteg, och no den eelere Generatiounen ze kucken. D'Santé rappelléiert dofir de gratis Betreiungsprogramm vum Gesondheetsministère, dem Roude Kräiz an der COPAS.
Update: 03.07.2026 11:46
Eng Fleegerin kuckt wärend der Hëtzt no enger 97 Joer aler Fra.
Eng Fleegerin kuckt wärend der Hëtzt no enger 97 Joer aler Fra.
© MONIKA SKOLIMOWSKA/dpa Picture-Alliance via AFP

Am Kader vun der Hëtzt elo iwwert d'Summer-Méint rappeléiert d’Santé drun, dass e Suivi assuréiert gëtt vu Leit, déi iwwer 75 Joer al sinn, eleng wunnen an net vun der Fleegeversécherung profitéieren. Si kënne sech weiderhin aschreiwen, dass e Service vu Soins-à-domicile gratis Visitte maache kënnt. Bis ewell hätten dat scho ronn 540 Leit gemaach.

Och Leit, déi bei hirer éischter Visitt eng Verzichtserklärung ënnerschriwwen haten, well e Familljemember eigentlech reegelméisseg no hinne kucke kéim a wärend der leschter Hëtztwell gemierkt hunn, dass si awer méi Ënnerstëtzung bräichten, kënne sech nach emol un d'Rout Kräiz wenden. Dat iwwer Telefon um 2755, méindes bis freides tëscht 8 a 17 Auer oder per Mail u canicule@croix-rouge.lu.

D'Coordinatioun vun de Visitte geréiert d'Croix-Rouge zesumme mat der COPAS.

Bei Symptomer wéi engem Malaise, ongewéinlecher Middegkeet, Schwindel, Kappwéi, Konfusioun oder Féiwer recommandéiert d'Santé iwwerdeem direkt den 112 unzeruffen.

Dat ganzt Schreiwes vum Gesondheetsministère op hirem Site.

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