Dat ass eng Fro, déi sech d'Oppositioun e Méindeg an der zoustänneger Chamber, a Präsenz vum Statec, gestallt huet.

U Mëttel fir ze schaffe feelt et jo net. D'Staatskeess ass gutt gefëllt an och fir déi nächst Jore gesäit et relativ gutt aus, och wann d'Wirtschaft méi lues kéint dréinen an d'politesch a wirtschaftlech Entwécklungen am Ausland fir Ongewëssheet suergen. Hei zu Lëtzebuerg ass et déi geplangten Hausse vun den Accisen, déi fir Ongewëssheet suergen.

Den éischte richtege Budget vun der zweeter Blo-Rout-Grénger Regierung läit elo an der Chamberfinanz- a Budgetskommissioun. Besuch gouf et haut vum Statec, nom Enregistrement, Steierverwaltung an Douane d’lescht Woch.

Eng Fro beschäftegt d’Oppositioun vill: d’Hausse vun den Accisen ëm 1 Cent beim Bensin an 2 Cent beim Diesel am Mee: wéi ee budgetären Impakt wäert dat hunn?