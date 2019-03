Den Zoo zu Senneng war 19678 opgaang. Wéint Reproche vun Déierequälerei gouf dee Lëtzebuerger Zoo Ufank vun den 80er Joren zougemaach.

Op der Plaz vum fréieren Zoo kann een nach vereenzelt Elementer erëmfannen.



Andréck vum Domingos Oliveira.

An dëser Serie bréngt RTL iech Impressiounen vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn. Den Ufank hat den Agrozenter Miersch gemaach.