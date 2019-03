Alkohol-Exzesser op Partyen féieren dozou, dass permanent Leit mat Alkoholvergëftungen an d’Urgencen hei am Land ageliwwert ginn.

Besonnesch Suerge maachen den Dokteren an Therapeuten awer, dass ëmmer méi Jonker ënnert dëse Patiente sinn an do och Schüler ënner 16 Joer, déi dem Gesetz no eigentlech nach guer keen Alkohol dierften drénken. Wisou sinn ëmmer méi Jugendlecher vum sougenannte "Komasaufen" betraff a wat muss geschéien, fir deem entgéint ze wierken?

De Reportage den Owend am Journal Op RTL Télé Lëtzebuerg.

