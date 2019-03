D'Regierung geet a Saache Schwéngspescht an d'Offensiv.

Aus dem Ëmweltministère koum en Dënschdeg d'Confirmatioun, dass d‘Arméi an den nächsten Deeg eng 20 Kilometer Zonk laanscht d‘Grenz mat der Belsch wäert opriichten.

D‘Aktioun leeft an Zesummenaarbecht mat de Ponts et Chaussées, wat RTL virun annerhallwer Woch vum Landwirtschaftsminister bestätegt krut.

Domadder wéilt een eng zousätzlech Barrière zur Ofspärung zéien, déi schonn op e puer Kilometer op der belscher Säit existéiert. D’Zil ass, ze verhënneren, dass e krankt Wëllschwäin eriwwer op Lëtzebuerg leeft.

© Domingos Oliveira

Rieds geet elo och vun enger „Zone Blanche“ op Lëtzebuerger Territoire. D’Opriichte vum Zonk soll ugangs nächster Woch ulafen.