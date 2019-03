Déi fréier Schwämm an der Gemeng Hesper um Site vun der Gantebeensmillen gesäit ëmmer méi apokalytptesch ass. D'Schwämm war 1934 opgemaach ginn.

D'Gantebeensmillen huet hiren Numm vum Pierre Gantenbein, deen de Site engem Waffenhändler ofkaf huet am Joer 1821.

Um Site war an de leschte Joren e Wellness-Hotel an eng Jugendherberg, souguer en Nightclub geplangt. Aus all deene Pläng ass näischt ginn.



Andréck vum Domingos Oliveira.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressiounen vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

