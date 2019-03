A sengem Demissiounsschreiwes seet hie sech enttäuscht iwwer de Grond, deen d'Partei him genannt hat, fir en net mat op d'Europalëscht ze huelen.

Et kënnt sécher wuel all gutt Woch vir, datt Leit aus enger Partei aus- oder enger Partei bäitrieden, mä am Fall vun der CSV sinn d'Aen natierlech absënns elo op esou Evenementer geriicht.

A wann dann en CSV-Conseiller d'Handduch gehäit an aus der Partei austrëtt, sou ass dat sécher e staarkt Signal - en Zeechen un d'Spëtzt ...

AUDIO: CSV-Exit vum Chr. Lilyblad: Rep. Roy Grotz

..eng Spëtzt, déi jo lo vum Frank Engel an der Successioun vum Marc Spautz iwwerholl gouf - an déi duerch den enke Vott Wilmes/Engel natierlech polariséiert.

Wa lo rieds geet, datt et vill Austrëtter ginn hätt, sou ass dat bei enger Partei mat e puer dausend Memberen natierlech ze relativéieren, mä dee vum Betzder Conseiller Christopher Lilyblad ass dann awer derwäert, en e wéineg méi genee z'analyséieren.

De Bréif vum Christopher Lilyblad un de President Frank Engel, datéiert op dëse Samschdeg, kuriéiserweis den Dag vum CSV-Europakongress, läit RTL vir.

PDF: Schreiwes vum Christopher Lilyblad.

Heiranner schreift den 30 Joer ale Politiker, datt hien enttäuscht wier, datt seng nei Iddie fir den Interessi vun der Partei, dem Land an Europa op Resistenz an der Partei gestouss wieren - rieds geet vun der nohalteger Entwécklung an der Baussen- an Europapolitik.

Den Ex-CSV-Member seet dann och, datt hien der CSV hir Approche zur Lëtzebuerger Gesellschaft an externer Vue op d'Welt net weider kéint ënnerstëtzen.

Duerfir den Austrëtt aus der Partei.

De Christopher Lilyblad seet sech och erstaunt respektiv enttäuscht, datt hien den Dag éier d'CSV-Europa-Lëscht zu Hesper presentéiert gouf, vum Frank Engel mëndlech matgedeelt krut, datt hie bei de 6 Kandidaten net dobäi ass, wëll hien - Zitat - "net d'Mëtt vun der Gesellschaft géif vertrieden".

Dat stéisst batter op, an den Ost-Politiker freet sech a sengem Demissiounsschreiwes, ob d'Partei net e falscht Bild vun der Gesellschaft hätt.

Et muss ee wëssen, datt den Här Lilyblad op enger Zort "longlist" war, fir mat an d'EU-Wahlen ze goen, mä dass, eisen Informatiounen no, e Grupp vu Leit am Ost-Bezierk dat anescht gesinn hunn - e Bezierk, deen duerch d'Liane Felten vu Maacher an de Rousperter Buergermeeschter Romain Osweiler ganz gutt vertrueden ass.

RTL hat ewell Woche virun der offizieller Presentatioun vun der CSV-Europalëscht Nimm vu potentielle Kandidate publizéiert, wou de Christopher Lilyblad och mat dobäi war.

Den Här Lilyblad, deen no enger kuerzer Zäit als Direkter beim Cercle de Cooperatioun elo eng eegestänneg Consulting-Firma huet, wëll seng Energie op aneren Niveauen asetzen - ob dëst an enger anerer Partei ass, war net gewuer ze ginn.

Interessant och ze notéieren, datt den demissionäre Parteimember vill Kapen ophat: nämlech déi vum President vun der lokaler Sektioun, och war hien - deen 2016 eréischt an d'Partei koum - Member am Ost-Bezierkscomité an och Member vum Nationalrot.

Programmatesch och interessant, dass den Här Lilyblad vum Claude Wiseler gefrot gi war, fir am Walprogramm den Deel iwwert d'Kooperatioun ze schreiwen - an der finaler Versioun war dunn awer nëmmen nach en Deel vun dëse Propositiounen dran, sou dass d'Kohärenz net méi gi war.

Op d'Demissioun ugeschwat, sot den neie Partei-President Frank Engel RTL géintiwwer, datt "wann ee mengt, datt ee misst goen, wann ee beim éischte Versuch net op eng Lëscht kënnt, da misst ee goen" - méi wier net ze soen.

Wie gëtt Schäffen zu Betzder?

Zu der Situatioun am Betzder Gemengerot, wou d'CSV mat der LSAP an enger Koalitioun ass an u sech de Christopher Lilyblad sollt am Hierscht 2020 de Schäffeposten iwwerhuelen, war vum LSAP-Buergermeeschter Jean-François Wirtz keng Reaktioun ze kréien. Et kéint lo natierlech sinn, dass deen ofgemeete Changement um Schäffeposten no der Demissioun aus der CSV hifälleg gëtt - da géif awer de Koalitiounsaccord gebrach. Dës Fro bleift also ze klären ...